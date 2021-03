Sulík je presvedčený o pokračovaní štvorkoalície, dohoda zatiaľ nie je

K dohode o pokračovaní koalície zatiaľ nedošlo, v nedeľu bude rokovať koaličná rada. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to v nedeľu potvrdil predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Dodal, že napriek sporom si vie predstaviť ďalšiu spoluprácu s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). O novom riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) by Sulík nechal rozhodnúť nového predsedu vlády.

„Som presvedčený, že bude štvorkoalícia, lebo trojkoalícia by bola cesta do predčasných volieb,“ povedal Sulík. Scenár, že by pokračovala vláda po odchode ministrov SaS v trojkoalícii, považuje za málo pravdepodobný.

Sulík si vie predstaviť ďalšiu spoluprácu s Matovičom. „Osobné vzťahy sú ďaleko lepšie ako to vyzerá, konflikty sú pracovné,“ hovorí. Zároveň odmietol medializované informácie o ponuke SaS pre ministerku Máriu Kolíkovú (Za ľudí), spojenectvo s Progresívnym Slovenskom či debaty s Hlasom.

Tie vyvrátil aj jeho oponent, nezaradený poslanec Peter Pellegrini, ktorý mimoparlamentnú stranu vedie (viac v článku Matovič môže prehrať. Sulík pretláča Kolíkovú za premiérku).

O novom riaditeľovi SIS by mal podľa Sulíka rozhodnúť nový premiér. Poukázal na to, že post podlieha priamo predsedovi vlády. Podotkol, že ho prekvapilo, ako ľahko ho po voľbách Matovič „pustil“. „Nech je to odborník, ale hlavne pevný, morálny človek,“ apeloval Pellegrini.

Podpisy za referendum za predčasné voľby by podľa Pellegriniho mohli doručiť do Prezidentského paláca v apríli. Zrejme už majú vyše 300-tisíc podpisov.

Strana Hlas predstaví podľa Pellegriniho odborný tím na programovom sneme, ktorý brzdia protipandemické opatrenia. Majú podľa neho už vyše 700 členov. Zákaz dovoleniek v zahraničí Sulík podporuje, no nemusel by podľa neho platiť pre cestovanie v krajinách Európskej únie. Pellegrini by preferoval karanténu.