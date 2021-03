Viac ako 600 ambulancií dostane pulzné oxymetre

„Je to malé zariadenie, ktoré ale môže zachrániť život, pretože je veľmi jednoducho použiteľné a pacient sám môže zistiť, akú má saturáciu kyslíka v krvi, čo môže byť pre neho jednoznačná a jasná správa, či je potrebné zavolať si sanitku a byť hospitalizovaný. Môže teda predstavovať hranicu medzi životom a smrťou,“ povedala hlava štátu.

Ako ďalej uviedla, opätovne sa stretla so solidaritou a veľkorysosťou podnikateľského sektora. Pulzné oxymetre sa rozdistribuujú do ambulancií za pomoci Združenia samosprávnych krajov SK8. Pomoc by mala smerovať najmä do najviac zasiahnutých a sociálne znevýhodnených regiónov. Čaputová vyzdvihla prácu samospráv v boji s ochorením COVID-19.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková ocenila, že prezidentka iniciovala takéto stretnutie. Pulzné oxymetre podľa jej slov pomôžu pacientom v tom, aby sa dostali do nemocnice v pravý čas.

„Lekár môže odsledovať zdravotný stav pacienta. Môže urobiť liečbu šitú na mieru pacientovi, a to len na základe merania množstva kyslíka v krvi,“ povedala s tým, že takýto krok môže pacientovi pomôcť aj po psychickej stránke.

Predsedníčka sekcie zdravotníctva Združenia samosprávnych krajov SK8 Silvia Pekárčíková doplnila, že vytypovali ambulancie podľa počtu pacientov s ochorením COVID-19 s cieľom, aby sa čoraz menej pacientov dostávalo do zdravotníckych zariadení.