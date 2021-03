Sulík odchádza. Čo Matovič? Politológ očakáva dohodu

Líder SaS tak vyhovel verejnej požiadavke premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). „Pre pokoj vo vláde je absolútne nevyhnutný odchod Richarda Sulíka z vlády,“ vyhlásil v nedeľu večer Matovič.

A keď sa SaS vzdá jedného ministerstva, z vlády odíde aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), z miesta podpredsedu Národnej rady Juraj Šeliga (Za ľudí) a z funkcie predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková (SaS), tak potom sa stiahne aj Matovič.

Neopustí však vládu. „Som ochotný odísť z pozície predsedu vlády a pôsobiť ako jej člen,“ dodal Matovič. Vraj si chce dať zriadiť mimoriadny post vicepremiéra proti korupcii.

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že po týchto ústupkoch jednotliví lídri pochopili svoju politickú zodpovednosť a k dohode už nakoniec príde.

**VIDEO: Naď o kresle, ktoré by malo byť vo vláde pre Matoviča.******

„Podávam demisiu, lebo Igor Matovič si dal podmienku, že prvý musím byť ja. Ak podá demisiu aj on, končí sa funkčné obdobie všetkých ministrov. Sme pripravení na rekonštrukciu vlády, ktorá zahŕňa výmenu predsedu vlády,“ vyhlásil Sulík v pondelok.

Podľa strany SaS je teraz na ťahu premiér. „Za SaS sme týmto splnili jeho (Matovičove, pozn. red.) osobné požiadavky, ktoré sa týkajú rekonštrukcie tejto vlády, ktorú požadujeme vyše týždňa. Igor Matovič má teraz šancu splniť to, čo sľúbil,“ zdôraznil Sulík.

Zdôraznil však, že ak do stredy nebude dohoda koaličných partnerov na stole, podajú demisiu aj ďalší ministri od liberálov: Branislav Gröhling a Ivan Korčok.

Koziak považuje Sulíkovu demisiu za obrat k zmierlivejšiemu postoju, ktorý môže koalíciu zachrániť. „Vychádza to z toho, že predčasné voľby by pre SaS nevyriešili nič a je pre nich lepšie byť s 13 poslancami v koalícii ako v opozícii s 20 poslancami, ktorí by im pripadli podľa súčasných preferencií,“ hodnotí Koziak.

Podobným spôsobom podľa neho určite uvažujú aj predseda Sme rodina Boris Kollár a Veronika Remišová, keďže jej strane Za ľudí hrozí, že by sa do parlamentu vôbec nedostala. „Pre hnutie OĽaNO platí to isté. Do parlamentu by sa síce dostali, ale určite by už nikdy nezopakovali taký volebný úspech ako naposledy. Vzhľadom na tieto počty by predčasné voľby neboli dobrým riešením pre nikoho. Pokiaľ uvažujú aspoň trochu racionálne, pôjdu cez akékoľvek kompromisy, aby túto koalíciu udržali,“ zhodnotil Koziak.

Politológ očakáva, že Matovič nakoniec svoju funkciu opustí. „ Ak mu zostala schopnosť čítať politickú realitu, musí vedieť, že jeho pozícia je neudržateľná. A to napriek tomu, že má to obrovské ego a zle sa mu odchádza z postu premiéra. Preto by teraz mala nasledovať demisia predsedu vlády a zostavovanie novej vlády na nových personálnych základoch,“ dodal politológ.

Matovič v nedeľu večer oznámil ochotu odísť z funkcie premiéra a pôsobiť už len ako člen vlády.

VIDEO: Richard Sulík ohlásil podanie demisie.

Sulík však popri oznámení svojej demisie naznačil, že sa ďalším Matovičovým požiadavkam bez ďalšieho vyjednávania tak ľahko vyhovieť nechystá. Nové obsadenie vládnych funkcií by už však malo byť v kompetencii nového predsedu vlády a ten by mal postupovať na základoch už schválenej koaličnej zmluvy. Tá miesta vo vláde rozdelila v pomere 8 pre OĽaNO, po 3 pre Sme rodina a SaS a 2 posty pre stranu Za ľudí.

Programové vyhlásenie považuje SaS za kvalitné, koaličnú zmluvu za rozumnú a strana nevidí dôvod ju meniť. Je však pripravená diskutovať o zmenách. „Chceme rekonštrukciu vlády na základne dnešnej koaličnej zmluvy,“ prizvukoval Sulík. Podľa nej totiž ministerstvo hospodárstva patrí SaS. „Len preto, aby sme naplnili nejaké osobné animozity pána premiéra, by sme teraz mali robiť nejaké zmeny?“ položil otázku Sulík.

Matovič by preto rovnako nemal uvažovať o tom, že do novej vlády sa vráti len on. „Ak sa Matovič presunie z pozície predsedu vlády na pozíciu iného člena, vieme žiť aj s týmto, ale v takom prípade aj ja chcem byť súčasťou vlády,“ zdôraznil Sulík.

VIDEO: Remišová: Stojíme za Kolíkovou a Šeligom.

Na margo požiadavky odchodu poslankyne Bittó Cigánikovej Sulík poznamenal, že nefunkčná je vláda, nie parlament. O tejto podmienke je však ochotný diskutovať. Myslí si však, že by na čele zdravotníckeho výboru parlamentu nemal byť nominant tej istej strany, ktorej patrí aj ministerstvo zdravotníctva. To náleží hnutiu OĽaNO a ešte pred týždňom na jeho čelo dočasne nastúpil namiesto Marka Krajčího minister financií Eduard Heger (obaja OĽaNO).

„Mám pocit, že požiadavka nie je postavená na žiadnom pádnom argumente,“ poznamenala Bittó Cigániková. „Ak pán Matovič má takúto podmienku a dohodneme sa s partnermi, vieme sa baviť aj o iných možnostiach,“ doplnila.

Hoci súčasné prieskumy volebných preferencií by dávali SaS šancu svoje pozície v parlamente posilniť, Sulík zopakoval, že predčasné voľby si neželá. „My sme proti predčasným voľbám. Nemyslím si, že po predčasných voľbách bude svet lepší, naopak, bude horší,“ vyhlásil Sulík. Sme strana, ktorá je na slovenskom politickom trhu 12 rokov a počkáme si na riadne voľby. Ak dôjde ľubovoľné hlasovanie do parlamentu, budeme hlasovať proti predčasným voľbám,“ avizoval.

Sulík sa vrátil aj k dôvodom, ktoré ich k požiadavke na Matovičov odchod viedli. Neboli nimi podľa neho až tak veľmi osobné spory medzi nimi dvoma, ako to, že Matovič podľa neho sabotoval prácu strany SaS. „Celý rok som si nechal skákať po hlave. Matovič si moju zhovievavosť vysvetlil ako moju slabosť,“ vysvetľoval Sulík. „Nie sú to tie jeho urážky, ale to, že nedrží dohody a z osobných nepekných motívov blokuje SaS, hovoríme, že pod týmto premiérom robiť nebudeme. Za korektných podmienok a pravidiel, ktoré sú spísané v koaličnej zmluve, však budeme fungovať ďalej,“ dodal.

Strana Za ľudí sa v pondelok tiež radila. Výsledkom je vyhlásenie, že viac povedia v utorok.