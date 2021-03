Baránek: Správanie Matoviča hraničí so šikanovaním

Matovič vyhlásil, že funkcie sa vzdá, ak zo svojich pozícií odstúpia Sulík, Mária Kolíková (Za ľudí), Janka Bittó Cigániková (SaS) a Juraj Šeliga (Za ľudí). Je takáto požiadavka v poriadku?

Určite nie, lebo Šeliga nikdy explicitne nepovedal, že ak odstúpi Matovič, urobí to aj on. Takto sa vyjadroval len Sulík. Čo sa Bittó Cigánikovej týka, neviem, prečo ju do toho zaplietol. Tvrdil o nej, že obhajuje záujmy Penty v zdravotníctve, ale keď táto koalícia začínala, dobre vedel, kto je Cigániková. To isté sa týka Kolíkovej, ak požaduje na jej post človeka, ktorý nie je spätý s minulou vládou strany Smer. Hneď predsa vedel, že vo Ficovej vláde bola štátnou tajomníčkou. Takýto jeho krok je účelový.

Všetko sú to mená jeho kritikov…

Áno, on je fakt extrémne márnomyseľný a potrpí si sám na seba. Začína nám verejne ukazovať, že je pomstychtivý.

Sulík oznámil svoju demisiu s tým, že teraz je na ťahu premiér. Ten však požadoval viac… bude mu toto stačiť?

Jednoznačne nie. Bude trvať na tých svojich požiadavkách s tým, že Sulíkovi zoberie aj tú jednu ministerskú pozíciu navyše. To už hraničí so šikanovaním.

Líder liberálov stále hovorí, že im ide o rekonštrukciu vlády. Keby k tomu došlo, má šancu táto štvorkoalícia spolu dovládnuť?

Keď k tomu dôjde tak, že Matovič zostane vo vláde, určite nie.

Čisto teoreticky… keby tam bol iný premiér, je tam šanca?

Lenže on chce byť ministrom alebo vicepremiérom.

Áno, vraj má ambíciu stať sa podpredsedom vlády proti korupcii. Išlo by o úplne novú funkciu. Čo si o tom myslíte?

Viem o tom, ale je to úplný nezmysel. Netuším, čo je to za post, ale dobre – môžeme mať aj vicepremiéra pre rotáciu planéty. Teoreticky by bol teda premiérom Eduard Heger (OĽaNO), ktorému môže povedať, aby išiel na dlhodobú PN a celé by to, ako podpredseda, riadil Matovič. Nič by sa nezmenilo, lebo Heger by ho tým poveril. Toto už nie je sofistikovaná, ale primitívna zákernosť.

V hre je však stále aj nejaké ministerské kreslo, v ktorom by Matovič mohol skončiť.

Vravelo sa o rezorte vnútra, tam by jeho pomstychtivosť dostala krídla. Matovič je však aktivista a takí ľudia pôsobia sólovo – nepotrebujú žiadny tím, stačia si sami. Na ministerstve by zase pôsobil len ako aktivista. Štýlom aktivistu by sa snažil riadiť vládu aj napriek tomu, že už by nebol premiérom. Potom by už došlo ku konfliktom nielen so stranou SaS. Nakoniec by sa posekal aj so svojím premiérom pochádzajúcim z hnutia OĽaNO. Vôbec by preto nemal zostávať vo vláde, situáciu by to len zhoršilo.

Čo by mal teda robiť?

Podľa mňa by mal požadovať funkciu predsedu parlamentu. Veď je lídrom najsilnejšej parlamentnej strany a keď on odíde z vlády, logicky by mal mať na to nárok. Okrem toho by bol druhým najvyšším ústavným činiteľom.

Viete si predstaviť, ako by fungovali rokovania pod jeho taktovkou?

Asi tak ako teraz vláda, ale tá požiadavka by bola logická.

Ešte sme nespomenuli Veroniku Remišovú (Za ľudí), ktorá tiež žiadala premiérovu demisiu. Teraz však akoby zostala v jeho „milosti“. Čím si to zaslúžila?

Tým, že ju potrebuje, lebo potom by mal v parlamente len sedemdesiat poslancov.

Strana Za ľudí sa vyjadrila, že za Kolíkovou a Šeligom si stoja a chcú ďalej rokovať. Ako to vnímate?

Tam si viem predstaviť, že by sa dohodli na zotrvaní Kolíkovej a Šeligu. Myslím si však, že Remišová by trvala na tom, aby Matovič nezostal premiérom.

Máte nejaký odhad, ako dlho sa ešte bude vliecť vládna kríza?

To vôbec netuším.

Čo by v tejto situácii mala robiť prezidentka Zuzana Čaputová?

Mala by sa to snažiť riešiť rokovaniami s jednotlivými lídrami a najmä s Matovičom. Stále sú v hre rôzne alternatívy, vrátane úradníckej vlády. Na to však treba splniť určité podmienky a postupy, kedy je to možné, a tie ešte nenastali. Nedá sa vylúčiť, že ona by takúto vládu možno privítala, lebo by si do nej mohla menovať svojich ľudí.

Aký scenár bude podľa vás nasledovať?

Teraz je na ťahu Matovič, či prijme Sulíkovu výzvu. Predpokladom však je, že sa tak nestane, keďže ten nesplnil všetky podmienky. Takže SaS pravdepodobne odíde z koalície. Otázne je, čo urobia Za ľudí – podľa siláckych rečí Remišovej, ktoré mala pred týždňom, by tiež mali odísť. U nich je však ťažšie odhadnúť, ako sú na tom s názormi v poslaneckom klube. Na rozdiel od Sulíka, kde sú všetci jednotní.