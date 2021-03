Korčok naznačil odchod z postu ministra

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) je pripravený skončiť vo svojej funkcii. Nepriamo to naznačil vo svojom profile na sociálnej sieti.

„V tomto parku ‚Cerquaintaire‘ som behával počas mojich bruselských čias a vzhľadom na vládnu krízu to vyzerá tak, že doma som dobehal. Som na to pripravený,“ napísal Korčok.

Členovia vlády za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ivan Korčok a Branislav Gröhling sú pripravení podať svoje demisie vo štvrtok 25. marca, ak sa predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) do stredy 24. marca nevzdá funkcie premiéra.

Politológ Tomáš Koziak očakáva, že Matovič nakoniec svoju funkciu opustí. „Ak mu zostala schopnosť čítať politickú realitu, musí vedieť, že jeho pozícia je neudržateľná. A to napriek tomu, že má to obrovské ego a zle sa mu odchádza z postu premiéra. Preto by teraz mala nasledovať demisia predsedu vlády a zostavovanie novej vlády na nových personálnych základoch,“ dodal politológ.

Richard Sulík podá demisiu v utorok po tom, čo premiér v nedeľu oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienkou bol odchod Sulíka z vlády, a taktiež odstúpenie Márie Kolíkovej i Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, ako aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS). OĽANO zároveň chce, aby SaS hnutiu vrátila jeden ministerský post, ktorý strane po voľbách prenechalo. Predsedníctvo strany Za ľudí stojí za ministerkou spravodlivosti Kolíkovou a podpredsedom parlamentu Šeligom.

Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽANO) a Milan Krajniak (Sme rodina). Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú. SaS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády a zmenu na poste premiéra.