Pol milióna podpisov za referendum? Opozícia nechce dať priestor na dlhú kontrolu

VIDEO: Pellegrini: Máme dostatok podpisov, ale ešte zbierame ďalšie.

Zbieranie podpisov za referendum o predčasných voľbách nechce opozícia zastaviť na čísle 350-tisíc, ktoré je potrebné, aby bola petícia úspešná. Podľa Petra Pellegriniho,šéfa strany Hlas, zrejme už takéto množstvo podpisov majú, ale pokračujú v ich zbieraní ďalej. Vedú ich k tomu obavy, aby sa celý proces nezabrzdil v prezidentskej kancelárii, ktorá by týždne kontrolovala, či je podpisov pod petíciou dostatok.

„Naším záujmom je, aby referendum nebolo spomaľované dlhodobou kontrolou v prezidentskom paláci. Nie je účelné, aby sme do prezidentského paláca priniesli napríklad 375-tisíc podpisov, ale aby sme ich tam priniesli viac ako 400-tisíc, možno blížiac sa až k pol miliónu, ak občania budú podpisovať, a tak ukázali aj prezidentskej kancelárii, že nemá mať absolútne žiadne pochybnosti, že tých podpisov je obrovské množstvo, ten tlak verejnosti je veľký a že nemusí míňať týždne a týždne nejakou veľkou kontrolou,“ uviedol Pellegrini. Podľa neho by potom stačila námatková kontrola.

Dúfa tiež, že pri takom množstve podpisov prezidentka Zuzana Čaputová dostane jasný signál, čo občania chcú a zohľadní to v tom, „ako dlho bude zvažovať, čo urobí a následne aj čo urobí“.

Prezidentka bude mať 30 dní na kontrolu podpisov a rozhodnutie o vyhlásení referenda. To sa potom musí uskutočniť do 90 dní od jeho vyhlásenia. Referendum bude platné, ak sa ho zúčastní najmenej polovica oprávnených voličov a úspešné, keď zo zúčastnených bude viac ako polovica za.

Na Slovensku už prebehlo jedno referendum za predčasné voľby v roku 2000 za prvej vlády Mikuláša Dzurindu. Odborári vtedy zozbierali pol milióna podpisov. Vtedajší prezident Rudolf Schuster odmietol využiť svoje právo obrátiť sa na Ústavný súd, ktorý by posúdil súlad otázky v refrende s ústavou a pripomenul politikom, že slobodné hlasovanie občanov je najvyššou formou demokracie. Takisto uviedol, že ak by bolo referendum úspešné, poslanci by mali jeho výsledky brať vážne. Podľa jeho slov má prezident právo aj povinnosť takéto referendum vypísať.

Referendum Rudolf Schuster aj vypísal, ale vyjadriť svoj názor prišlo len 20,03 oprávnených voličov.