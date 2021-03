Kollár na týždeň prerušil schôdzu, odôvodnil to vládnou krízou

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) prerušil v úvode piateho dňa 25. schôdzu. Pokračovať by mala o týždeň v utorok, teda 30. marca. Budúci týždeň by podľa jeho slov mali postupovať v zmysle schváleného programu.

Kollár prerušenie odôvodnil vládnou krízou. „Aby som cirkus z vlády nepresunul do parlamentu,“ poznamenal. Chce, aby zákony prechádzali kontinuálne, nemuseli prepadávať body a presúvať poradie návrhov. „V tomto prípade je chyba na našej strane, musíme tu veľmi rýchlo upratať alebo sa slušne rozísť,“ poznamenal a ospravedlnil sa kolegom. „Radšej, nech je týždeň pokoj. Môžete povedať čokoľvek na našu koalíciu, ale nebudete môcť povedať, že v tomto pléne má Kollár neporiadok,“ dodal.

Na programe schôdze majú pritom poslanci ešte niekoľko neprerokovaných bodov. Medzi nimi aj vládne návrhy v skrátenom legislatívnom konaní súvisiace s pandémiou koronavírusu. Prvým je novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Umožniť má posielanie žiadosti o odklad daňového priznania aj elektronicky e-mailom či predĺžiť uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory triedy FFP2 a FFP3 do 30. júna. Nastavuje dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 31. januára, až do vypredania zásob.

V zrýchlenom režime majú rokovať aj o balíku noviel v oblasti zdravotníctva súvisiacich s druhou vlnou pandémie. Príbuzným zdravotníkov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci, by mala legislatíva umožniť dostať od štátu odškodné. Pacientom s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, u ktorých po prekonaní pretrvávajú respiračné, nervovo-svalové alebo pohybové ťažkosti, by sa mohla uhrádzať liečba v kúpeľoch. Návrh sa zaoberá i použitím nosových rýchlotestov určených na profesionálne použitie aj nezaškolenými osobami.

Odklad rokovania sa dotkne aj schémy pomoci pre oblasť cestnej dopravy, ktorej cieľom je zmierniť dôsledky koronakrízy na tento sektor. Poslanci už pritom schválili pre tento návrh zákona skrátené legislatívne konanie.

V zmysle schváleného programu by mali o týždeň v utorok pokračovať v diskusii ku klimatickej petícii, prihlásených je ešte niekoľko rečníkov. O uznesení k nej by malo plénum následne rozhodnúť. Petíciu Za klímu, za budúcnosť spustila iniciatíva Klíma ťa potrebuje koncom septembra minulého roka. Žiada v nej o vyhlásenie klimatickej núdze s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Tiež chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán jej dosiahnutia, a žiada ju o podporu najvyššieho sprísnenia klimatických cieľov EÚ.

Neprerokovaných je aj niekoľko poslaneckých návrhov. Zákonodarcov čaká tiež voľba člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) a dvoch členov Dozornej rady ÚPN, ako aj voľba členov Rady RTVS.