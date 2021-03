Špenát s jedovatým durmanom spôsobil problémy stovke ľudí

VIDEO: Pozor na špenátový pretlak, do niektorých výrobkov sa dostal jedovatý durman.

Otravu mal podľa všetkého spôsobiť durman v 400–gramovom hlboko zmrazenom špenátovom pretlaku. Výrobca, bratislavská firma EQUUS, vyradil 20 ton produktu a poslal vzorky na expertízu. Dodávateľ špenátu z Nýroviec zatiaľ o probléme nekomunikuje.

„V našej nemocnici ležali dvaja pacienti po konzumácii špenátu s durmanom,“ hovorí Jozef Stopka, námestník nemocnice v Bojniciach.

„Išlo o manželský pár, boli hospitalizovaní 17. a 18. marca,“ dodal Stopka s tým, že manželia sú už doma. Podľa neho mali mierne príznaky intoxikácie durmanom: rozšírené zrenice, sucho v ústach, malátnosť, červeň v tvári a zrýchlený pulz. Podobné prípady hlási aj Univerzitná nemocnica v Bratislave.

Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská tvrdí, že u viacerých osôb sa prejavila malátnosť, závraty, sucho v ústach, rozmazané videnie a rozšírené zrenice. „Z Národného toxikologického informačného centra sme získali informáciu o podozrení na kontamináciu výrobku špenátový pretlak,“ uviedla Kliská.

Predaj okamžite zastavili

Sprvu sa Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) zamerala len na dotknutú šaržu. No zistili, že viacero špenátových produktov pochádza od rovnakého dodávateľa, preto pozastavili predaj všetkých. Vzorky zaslali na expertízu, ktorej výsledky by mali byť známe o niekoľko dní. „Urýchľujeme tento proces, pretože si uvedomujeme blížiace sa Veľkonočné sviatky,“ vysvetlil pre Pravdu riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš. Kým sa problém nevyrieši, žiada ľudí, aby takýto špenát nekonzumovali.

Tento špenát sa pritom nachádza na pultoch viacerých obchodných reťazcov.

List zničí pol tony

„Durman zvykne rásť spolu so špenátom a pestovateľ to zrejme podcenil. Zatiaľ sa otrávilo približne 100 ľudí,“ dodal Bíreš.

Tvrdí, že chyba sa zrejme stala u výrobcu. Pri kontrole však nenašli žiadne nedostatky. „Nikto u nás tomu nerozumie, nikdy sme sa s tým za tie roky nestretli,“ vysvetľuje Ivan Škopec, riaditeľ firmy EQUUS.

„Špenát sa kombajnom, u nás preberá. V minulosti sme už takéto prípady zachytili, preto nám nejde do hlavy, ako sa to mohlo teraz stať,“ pokračuje Škopec. Vylučuje akýkoľvek zámer alebo sabotáž. Durman je náletová plodina. Keďže ju nelikvidujú chemickými prostriedkami, musia ju zachytiť pri kontrole. Jeho firma však robí len záverečnú kontrolu výrobku. Naopak, prvotná kontrola je na dodávateľovi špenátu.

„K nám by sa nemal dostať špenát s durmanom. Nevylučujem, že niekto ho mohol pri kontrole prehliadnuť. Pri durmane však aj malé množstvo dokáže narobiť veľké problémy,“ konštatuje Škopek. Jeden list pritom dokáže zničiť 500 kg výrobkov.

„Na nás je umývanie, varenie a zmrazenie. Zatiaľ sme museli zničiť 20 ton. No môže sa stať, že všetko, čo máme vo výrobe, budeme musieť zlikvidovať,“ poznamenal Škopek.

Kontaminovaný ho už priviezli

Bíreš si tiež myslí, že kontaminovaný špenát zrejme výrobcovi priviezol dodávateľ. Veterinárna a potravinová správa poslala kontrolu k obom.

„Tento špenát bol výrobcovi dodaný niekedy na začiatku novembra, preto je ťažké nejaké nedostatky dohľadať,“ ozrejmil Bíreš, podľa ktorého niekto kontrolu podcenil.

„Durman sa nemohol dostať do produktu vo výrobe, to znamená, že išiel so špenátom z poľa od pestovateľa. No vo výrobe im to pri kontrole tiež ušlo,“ dodáva. Pravda preto oslovila aj spoločnosť AGROMARKT – Nýrovce. Tá funguje na potravinárskom trhu viac ako 21 rokov. Spoločnosť sa však zatiaľ odmieta vyjadriť. „Prepáčte, nie som kompetentná,“ povedala žena, ktorá nás odmietla prepojiť na vedenie firmy.