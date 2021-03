Infikovaní zdravotníci sa musia naťahovať o peniaze

Podľa prezidenta Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského, ktorý pracuje v nitrianskej nemocnici, prekonalo koronavírus 55 percent sestier a 45 percent lekárov, pritom doteraz bolo na Slovensku infikovaných len 10 percent všetkých obyvateľov.

„Zdravotníci sú najčastejšie infikovanou skupinou,“ tvrdí Visolajský. Je podľa neho otázne, či odškodnenie podobne ako pandemická PN nezostane len na papieri.

Ústredný krízový štáb sa prvý raz odškodnením a zvýšením pandemickej PN pre zdravotníkov zaoberal pred 11 mesiacmi. V januári vláda schválila vyplácanie pandemickej PN pre túto skupinu vo výške 80 percent hrubej mzdy a úrazový príplatok prevyšujúci sto percent čistej mzdy, ak sa zdravotníci infikujú v práci. No vedenia nemocníc nie sú ochotné potvrdiť, že sa zdravotník infikoval v práci. Ako Pravda už pred časom upozornila, často pritom argumentujú, že sa zdravotníci mohli infikovať napríklad aj pri nákupe v obchode. Visolajský si preto myslí, že podobný problém môže nastať aj pri nároku rodiny na odškodné.

„V súčasnosti je odhadovaný počet zdravotníkov, ktorí skonali a boli pozitívni na ochorenie COVID-19, v počte od 40 do 75 ľudí,“ vysvetlila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Dodáva, že Národné centrum zdravotníckych informácií a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aktuálne dolaďujú, ako sa bude odškodné vykazovať. Počet zosnulých nie je konečný, pretože v mnohých prípadoch sa ešte neskončila pitva. Odškodné bude vyplácať štát a nemocnica by mala len potvrdiť, že sa zdravotník nakazil v práci. To však vôbec nie je jednoduché a vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku im žiadosti nemocnice odmietajú potvrdiť.

Papier znesie

Visolajský hovorí, že množstvo lekárov reagovalo na výrok dočasne povereného ministra zdravotníctva Eduarda Hegera (OĽaNO): Pri zdravotníkoch, ktorí zomrú na COVID-19, nikto nepochybuje, že sa nakazili v práci.

Desiatky zdravotníkov z Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorí sa infikovali vírusom v práci, sa pritom adekvátnej PN nedočkali. „Napríklad minulý týždeň pani riaditeľka Univerzitnej nemocnice v Bratislave povedala, že na Slovensku je komunitné šírenie infekcie, takže sa nedá povedať, že zdravotník sa nakazil v robote," hnevá sa Visolajský. Podľa neho nie je takýto postup výnimočný.

Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská slová Visolajského potvrdila. Podľa nej sa žiadosti v tejto súvislosti evidujú a postupne spracovávajú. „Vzhľadom k nezrovnalostiam k legislatíve vedenie nemocnice oslovilo svojho zriaďovateľa a Sociálnu poisťovňu," vysvetľuje postup Kliská.

Prípady nepriznanej pandemickej PN rieši aj Sociálna poisťovňa priamo s nemocnicou, no tá si stojí za svojím, že ak nie je stopercentne preukázateľná infekcia na pracovisku, nehodlá zdravotníkom PN len tak podpísať. „Potvrdzovanie nároku na túto dávku je výhradne v právomoci zamestnávateľa,“ ozrejmila Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

V nemocnici preto musí nasledovať epidemiologické vyšetrovanie. Obdobné vyšetrovanie a dokazovanie bude prebiehať aj pri priznávaní odškodného. Eliášová tvrdí, že ak bude hygienou dokázané, že sa zdravotník nakazil v nemocnici, bude mu dávka aj priznaná.

Z morálnej stránky je to hanba

„To čo povedal zastupujúci minister, že nikto nepochybuje, že sa zdravotník infikoval v práci, tak to je pravda vo svete, ale nie na Slovensku," vysvetľuje Visolajský a dodáva, že tento prístup je alibistický, pretože ani v ostatných členských štátoch sa nebavia o tom, či zdravotníkom takúto PN vypíšu.

„Riešil som to s viacerými riaditeľmi, povedali mi, že sa začali medzi sebou dohadovať, že nebudú túto PN podpisovať, že to je problém, pretože nemocnice sa boja následkov. Boja sa toho, že keď uznajú, že sa zdravotník infikoval na pracovisku, tak z toho môžu mať problémy," ilustruje realitu Visolajský. Nemocnica pritom nehradí PN zdravotníkom, no peniaze idú od Sociálnej poisťovne.

Systém je podľa Visolajského zle nastavený a vyzerá to tak, že sa rezort obáva podvodníkov. „Všetci sa chránia, nechcú ochorieť. Predsa len sú takmer všetci zdravotníci, ktorí mali záujem na zaočkovaní, len z čisto morálnej stránky by to mali mať priznané," namieta Visolajský, podľa ktorého už nebude rásť ani počet infikovaných zdravotníkov, ani úmrtí v ich radoch.