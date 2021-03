Na Veľkú noc len v okrese. Do prírody mimo sa už nedostanete ani s testom

Ak ste chceli cestovať na Veľkú noc za rodinou v inom okrese a vyhovoriť sa, že idete do prírody, môžete na to zabudnúť. Vláda bez väčšej publicity zmenila svojím uznesením výnimku pri cestovaní medzi okresmi.

V pôvodnej verzii Covid automatu platila zásada, že obyvatelia bordových a červených okresov mohli cestovať do prírody aj do iného okresu. Podmienkou bol negatívny test nie starší ako sedem dní. Obyvatelia čiernych okresov nemohli cestovať mimo okresu, okrem výnimiek. Na cestu do prírody potrebujú negatívny test.

Od soboty 20. marca však vláda svojím uznesením zaviedla nové pravidlo. Do prírody možno ísť už len v rámci svojho okresu. Nezáleží pritom na jeho farbe.

Neporiadok do opatrení vnáša aj fakt, že rôzne rezorty a ani policajti presne nevedia, čo majú od občanov vyžadovať. „Toto všetko vám zodpovedajú hovorcovia Úradu verejného zdravotníctva, pod ktorých spadá vyhláška s opatreniami,“ reagovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová. Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva, však vysvetlila, že ich úrad nemá s vládnymi uzneseniami ovplyvňujúcimi pohyb občanov nič spoločné. Odpoveď prišla až z ministerstva zdravotníctva a Úradu vlády.

„V zmysle aktuálneho uznesenia vlády je pobyt v prírode a individuálny šport možný len v rámci okresu,“ vysvetľuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a Košičania môžu navštíviť aj okres Košice – okolie.

„Test starý maximálne sedem dní je potrebný aj v čiernych okresoch v prípade pobytu v prírode,“ dodáva Marta Fabianová, hovorkyňa rezortu vnútra. Policajti preto posilňujú dopravné hliadky, ktoré sa už nenachádzajú len na hraniciach okresov, ale stretnúť ich možno aj v mestách a obciach.

Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová uviedla, že policajti porovnávajú výsledok testu uvedený na certifikáte s osobnými údajmi osoby dostupnými v policajných databázach. V prípade nesúladu ďalej postupujú individuálne.

Celkovo polícia len od 8. do 14. marca zaevidovala takmer 6 000 porušení opatrení, od začiatku roka je to viac ako 37-tisíc priestupkov. Najčastejšie ide o porušenie zákazu vychádzania, nenosenia rúška či porušenie karantény.