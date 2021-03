Ministri za SaS končia, demisiu podajú vo štvrtok, za Korčoka sa rozlúčil Klus

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) podáva demisiu. Informoval o tom v stredu počas rokovania vlády. Doplnil, že to oznámil už aj prezidentke Zuzane Čaputovej.

Na rokovaní vlády sa rozlúčil s kolegami, učiteľmi aj zamestnancami škôl.

Okrem Gröhlinga svoju demisiu avizuje aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). Rovnako ako Gröhling svoje rozhodnutie oznámil v utorok 23. marca premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Informoval o tom hovorca strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Šprlák s tým, že demisiu oboch ministrov príjme prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 25. marca o 14:00.

Vzhľadom na to, že Korčok sa nachádza v Bruseli, informoval Matoviča o svojej demisii písomne. „Bolo mi potešením s vami spolupracovať, spoznať vás ako kolegyne a kolegov. Politika prináša aj takéto situácie ako dnes, keď spolu s ďalšími kolegami odchádzame z vlády. Prosím vás, aby ste pri akomkoľvek vnútropolitickom vývoji, urobili maximum pre dodržanie programového vyhlásenia vlády v oblasti zahraničnej a európskej politiky,“ napísal Korčok členom vlády.

Za Korčoka sa na rokovaní vlády rozlúčil s členmi kabinetu štátny tajomník Martin Klus (SaS). „Zdá sa totiž, že je v tomto zložení nateraz posledné. O to viac si prajem, aby kríza čím skôr prehrmela a aby sme sa v zrekonštruovanej štvorkoalícii čím skôr vrátili k tomu, na čo sme dostali mandát od občanov – urobiť život na Slovensku lepším,“ napísal vo svojom profile na sociálnej sieti Klus. Korčok má pracovný program v Bruseli.

Urobil maximum

„Som vďačný, že som dostal možnosť, aby sme naštartovali zmeny vo vzdelávaní a posunuli školstvo do 21. storočia,“ doplnil Gröhling. Za posledné dva týždne podľa jeho slov urobil maximum, aby sa politická situácia nepremietla do škol. „Predpripravili sme školy na to, ak sa začne lámať situácia s pandémiou, aby sa po Veľkej noci mohli otvárať 9. ročníky alebo druhý stupeň,“ dodal s tým, že školstvo bolo preňho za posledný rok prioritou a stále ňou ostáva. Vytvoril sa však priestor, aby sa zastabilizovala situácia vo vláde aj v Národnej rade SR (NR SR). Verí, že demisiou sa vytvorí priestor na rekonštrukciu vlády, aby sa celá situácia upokojila „a aby sme následne v rámci vlády, ktorá bude vytvorená, mohli pokračovať ďalej.“

SaS už skôr avizovala, že dáva premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) do stredy ultimátum na to, aby odišiel z funkcie. Predseda SaS Richard Sulík už podal demisiu v utorok. Urobil tak po tom, ako premiér Matovič v nedeľu oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, jednou z nich bol aj odchod Sulíka z vlády.

Sulík skonštatoval, že ak do stredy neodíde Matovič z postu premiéra, podajú demisiu aj ďalší ministri nominovaní stranou SaS. Okrem Gröhlinga je nominantom SaS aj šéf diplomacie Ivan Korčok. SaS zároveň hrozí odchodom z koalície. Prezidentka po viacerých demisiách ministrov vyzvala premiéra Matoviča na odchod z funkcie.

Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú. SaS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády a zmenu na poste premiéra.