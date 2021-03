Heger si nevie predstaviť, že by bolo predĺženie núdzového stavu protiústavné

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO), ktorý je dočasne poverený aj vedením rezortu zdravotníctva, si nevie predstaviť, že by mohlo byť súčasné predĺženie núdzového stavu protiústavné. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.

Reagoval tým na krok generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý podal podnet Ústavnému súdu preskúmať ústavnosť obmedzení základných práv a slobôd v súvislosti s predĺžením núdzového stavu.

„Nemalo by to byť protiústavné, je to v záujme ochrany zdravia,“ zdôraznil Heger s tým, že zrušenie núdzového stavu by mohlo spôsobiť enormnú mobilitu, a tým aj zvyšovanie počtu nakazených obyvateľov novým koronavírusom.

Heger chce lepšie vysvetľovať verejnosti, prečo je nevyhnutné udržať núdzový stav. „To nie je o tom, že sa politicky niekto rozhodol držať ľudí zavretých, ako to tvrdí opozícia,“ podotkol. Vyhlásil, že Slovensko má stále kritické čísla, najmä čo sa týka počtu hospitalizovaných.

Podnet generálneho prokurátora nevníma ako krok proti súčasnej vláde. „Nešiel by som do takýchto špekulácií. Dal by som mu priestor na to, aby svojimi výsledkami presvedčil verejnosť o tom, že koná spravodlivo,“ dodal. Zdôraznil, že nie je správne spochybňovať inštitúcie štátu.

Generálny prokurátor považuje za potrebné podrobiť napadnuté časti uznesenia vlády testu proporcionality. Tvrdí, že zákaz pohybu a pobytu implicitne zasahuje aj do výkonu ďalších základných práv a slobôd občanov garantovaných Ústavou SR. Podaným návrhom sa Žilinka domáha aj preskúmania ústavnosti absolútneho zákazu vycestovania do zahraničia na účely rekreácie.