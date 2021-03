Čaputová žiada zdravotníkov o solidaritu: Príďte pomôcť do Žiliny

Prezidentka sa stretla s vedením a zdravotníckym personálom Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline v stredu poobede. Jej návšteva sa konala, v rámci protiepidemio­logických opatrení, v exteriéri. Konkrétne pred budovou COVID pavilónu. Postupne sa pri nej vystriedalo niekoľko päťčlenných skupiniek lekárov a zdravotných sestier, s ktorými sa neformálne porozprávala o ich práci. „Všetci vieme, že Žilinský kraj je v súvislosti s epidemiologickou situáciou z tých ťažšie skúšaných. Na Slovensku sa to mierne zlepšuje, no stále sú tu regióny, kde je to mimoriadne vážne a vyhliadky nie sú najlepšie,“ povedala Čaputová s tým, že aktuálne je tak na tom aj žilinská nemocnica. S tamojším personálom sa stretla najmä preto, aby sa mu poďakovala. „Za to všetko, čo robia, tých slov vďaky nikdy nebude dosť. Pracujú naozaj v náročných podmienkach. Žilinská nemocnica je spádovou pre viac ako trištvrte milióna ľudí, pričom s covidovými pacientmi sa to nezlepšuje,“ vysvetlila.

Chýbajúci signál

V Žiline by potrebovali pomoc ďalších anestéziológov a internistov. „Chcem poprosiť sestričky z iných regiónov, kde je situácia lepšia, o solidaritu s touto a inými nemocnicami, ktoré sú na tom podobne. Aby – ak sa to dá, prišli aspoň na pár dní vypomôcť,“ poznamenala prezidentka.

Pripomenula, že v zdravotníctve má Slovensko celkovo problém s pracovníkmi, ktorých je málo. Okrem toho sú mnohí z nich v pomerne vysokom a teda tiež rizikovom veku. Tvrdí, že o tom hovorila s predchádzajúcim, no túto tému plánuje otvoriť aj pred budúcim ministrom zdravotníctva.

„Potrebujeme vyslať jasný signál stabilizácie zdravotníckeho personálu. Znamená to ich finančné docenenie, ale aj vytvorenie zaujímavých pracovných podmienok. Všetci vieme, že nápor na nich trvá veľmi dlho a výsledkom môže byť, že sa rozhodnú odísť z tejto profesie, alebo pôjdu za lepšími pracovnými podmienkami,“ mieni Čaputová. Pripomenula, že okolité krajiny ako Maďarsko či Česko sa rozhodli pristúpiť k zvýšeniu platov zdravotníkov. „Je najvyšší čas, aby aj Slovensko vyslalo tento typ signálu,“ doplnila s prosbou, aby všetci dodržiavali opatrenia, lebo v opačnom prípade ľudia končia na nemocničných lôžkach, a často im už niet pomoci.

Obsadené ventilácie

Okrem pandemickej situácie sa Slovensko borí aj s vládnou krízou, no nervozitu z toho medzi zdravotníkmi prezidentka nepociťovala. Skôr vnímala ich únavu, ale aj odhodlanie. „Sú to neuveriteľne statoční ľudia, ktorí robia dlhodobo v ťažkých podmienkach. Úprimne si myslím, že politickú krízu ani nestíhajú vnímať, lebo bojujú o životy. Čo neznamená, že to na nich nemá dosah. Všetci vieme, že veľa vecí je kvôli vládnej kríze zabrzdených,“ podotkla. Dúfa, že vyriešenie tohto stavu je otázkou najbližších dní – aby všetko začalo normálne fungovať a mohli sa prijímať zákony v parlamente.

Riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek vníma Čaputovej návštevu ako prejav veľkej podpory ich zamestnancov, ktorí sú v prvej línii. „Všetci si jej morálnu podporu nesmierne vážia. Vypočula si problémy, ktoré majú naši ľudia pri zvládaní tejto viac ako rok trvajúcej pandémie,“ povedal riaditeľ.

Tvrdí, že opatrenia sa ľudia snažia dodržiavať a sú disciplinovaní. „Horšie je, že zatiaľ sa to neprejavilo na počtoch pacientov, ktorí prichádzajú do nemocníc. V ostatných dňoch sme zaznamenali rekordné počty hospitalizovaných. Verím, že keď sa opatrenia budú uplatňovať aj ďalšie dni, tiež pocítime úľavu a pacientov ubudne,“ dodal.

Medicínsky riaditeľ nemocnice Igor Bízik objasnil, že momentálne majú 104 pacientov s koronavírusom a len za ostatných 24 hodín ich prijali 13. Pľúcne ventilácie majú kompletne obsadené. „Samozrejme, nie je to na úkor toho, že by sme niekoho nevedeli napojiť. V prípade potreby informujeme koordinačné centrum a snažíme sa pacienta preložiť niekde inde,“ vysvetlil. Stále vraj vedia zabezpečiť akútnu operatívu. Odložené sú ale všetky plánované operácie či výkony. Nechce si ani predstaviť, čo by sa dialo, keby došlo k vážnejšej dopravnej nehode, lebo podobný stav je podľa neho tiež v martinskej a čadčianskej nemocnici. „V podstate v celom kraji,“ podotkol Bízik.