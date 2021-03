Pčolinský mal peniaze dostať zviazané gumičkou

Štyridsaťtisícový úplatok sa mal do rúk riaditeľa tajných Vladimíra Pčolinského dostať priamo na pôde úradu. O niekoľko dní už SIS zrušila Kollárovo odpočúvanie, čo má dosvedčovať aj utajený dokument. Vyplýva to z uznesenia Špecializovaného trestného súdu, ktorým bol Pčolinský vzatý do väzby. Podľa polície dokonca o ich záujme Pčolinský vopred vedel. On však tvrdí, že sa o tom dozvedel z anonymného listu, ktorý našiel v garáži.

Na začiatku augusta 2020 mal Pčolinského a jeho námestníka Borisa Beňu navštíviť v sídle Slovenskej informačnej služby (SIS) bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó. Dohodli sa, že za úplatok SIS prestane „rozpracovávať“ a odpočúvať podnikateľa a konkurzného právnika Kollára. Potom dal podľa polície Kollár koncom augusta v kaštieli v neďalekej obci Makóovi obálku s peniazmi. Ten ju už o dva dni neskôr odovzdal Beňovi.

Ešte v ten deň 40-tisíc eur – bankovky už boli zviazané gumičkami – Beňa doniesol do kancelárie riaditeľa SIS, kde si ich s Pčolinským rozdelili na polovicu. Približne o dva týždne mali Beňa s Pčolinským zaplatenú dohodu naplniť. Podľa polície ich podriadení zistili ďalší Kollárov telefonický kontakt, a preto vydali pokyn, aby odpočúvanie tohto čísla ďalej nepokračovalo. Toto Kollárove číslo mali „nahodiť“ na nejakú zjavne nezaujímavú osobu a po pár hodinách ho z evidencie vyhodiť. Potvrdzovať to má aj obsah utajenej prílohy spisu.

Pčolinského 11. marca po zadržaní obvinili zo zločinu prijímania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Spolu s ním obvinili z prečinu podplácania aj Kollára, ktorý je po akcii Víchrica od vlaňajšieho 28. októbra vo väzbe.

Makó, zadržaný minulý rok 17. septembra v súvislosti so zločineckou skupinou takáčovci, a Beňa, zadržaný 2. decembra v rámci protikorupčnej akcie Judáš, sa vďaka svedectvám obvineniam vyhli a v prípade vystupujú len ako svedkovia. Beňa je ešte stále vo väzbe, Makóa na pokyn prokuratúry z väzby prepustili.

Sporné momenty

Pčolinský vo výpovedi pred sudcom poprel, že by sa dopustil korupčného konania. V čase údajného dohadovania úplatku vraj nebol ani na Slovensku. Ako tvrdí, medzi 22. júlom a 10. augustom bol na zahraničnej dovolenke. Pčolinský sa pred súdom snažil poukázať aj na ďalšie sporné momenty vo svedeckých výpovediach oboch kajúcnikov. Ich výpovede vo všeobecnosti označil za nevierohodné a účelové v snahe získať benefity vo vlastnej trestnej veci.

Predčasné ukončenie odpočúvania podľa neho žiadnym spôsobom nesúviselo s Kollárom a sudcovi dokonca uviedol mená osôb z prostredia SIS, ktoré by to mohli ako svedkovia potvrdiť.

Spoluobvinený Kollár vinu tiež popiera. Tvrdí, že cieľom obvinenia je jeho ďalšia diskreditácia a príprava podmienok pre tzv. reťazenie jeho väzby.

Sudca však mal na celú vec iný názor. „Dôkazná situácia preukazuje oprávnenosť a dôvodnosť trestného stíhania. Podozrenie o tom, že sa skutok stal, ako aj záver, že trestné činy spáchal práve obvinený,“ skonštatoval sudca Ján Buvala v uznesení, ktorým 14. marca rozhodol o vzatí Pčolinského do väzby.

Anonym v garáži

Presvedčila ho o tom napríklad aj zhoda vo viacerých podrobnostiach, ktoré obaja svedkovia uvádzali. „Pri sústredení pozornosti na obsah výpovede oboch svedkov, na spôsob manipulácie s hotovosťou, ktorá mala byť poskytnutá (obálka, zloženie bankoviek, spôsob ich rozdelenia na polovicu pomocou gumičky, spôsob postupného odovzdávania obálky a komentáre pri týchto úkonoch), pri porovnaní zhodného popisu udalostí zo strany oboch svedkov je zrejmé, že podozrenie je opodstatnené, a teda rozhodnutie o vznesení obvinenia je zákonné,“ poukázal sudca pre prípravné konanie.

Komentáre pri odovzdávaní peňazí, ktoré sudcu zaujali, sa vzťahujú k výpovedi Beňu. Ten tvrdí, že ho Pčolinský vopred varoval, aby o úplatku nikomu nehovoril. Pčolinský to mal Beňovi odôvodniť tak, že „peniaze zobral len on, a keď to poprie, bude to o tvrdení proti tvrdeniu, lebo pri odovzdávaní peňazí nebol“, približuje uznesenie.

Pčolinskému pri rozhodovaní o väzbe uškodilo aj to, že mal o záujme polície o jeho osobu vopred vedieť. „Obvinený disponoval informáciou, že je riešený OČTK a sám iniciatívne zisťoval informácie k skutočnostiam, ktoré by mohli viesť k jeho trestnému stíhaniu,“ domnieva sa prokurátor.

Keď sa ho na to sudca pýtal, bývalý šéf SIS sa to snažil vysvetliť údajným anonymným listom. Polícii ho však nepredložil, tvrdí, že ho má odložený doma. „Po otázke sudcu pre prípravné konanie, kedy sa začal zaujímať o možnosť, že by mohol byť trestne stíhaný alebo diskreditovaný, popísal situáciu, za akých okolností sa k nemu dostal anonymný list, ktorý bol v spoločnej garáži pod jeho bytom, kde boli uvedené aj ďalšie mediálne známe osoby a ich prepojenia na rôzne kauzy,“ približuje uznesenie súdu.

Sudca zároveň upozornil, že polícia sa musí vysporiadať aj s nezrovnalosťami vo výpovediach. Za relevantný obhajobný argument Buvala označil práve termín Pčolinského zahraničnej dovolenky, ktorý musí byť predmetom ďalšieho dokazovania.

Kauza Pčolinský

Vladimíra Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra a obvinila z korupcie vo štvrtok 11. marca. Prezidentka Zuzana Čaputová ho ešte v ten istý deň postavila dočasne mimo služby a v nedeľu 14. marca, keď Špecializovaný trestný súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní, Pčolinský oznámil, že sa funkcie riaditeľa SIS vzdáva. Vo funkcii riaditeľa SIS bol Pčolinský ako nominant vládneho hnutia Sme rodina od 15. apríla 2020, keď v nej vystriedal nominanta SNS Antona Šafárika. Je bratom poslanca Petra Pčolinského a jeho manželkou je poslankyňa Adriana Pčolinská (obaja Sme rodina). V minulosti Pčolinský spolupracoval aj so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.