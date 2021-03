ONLINE: Vakcíny vytvárajú medzi EÚ a Britániou napätie

× Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy Bez obmedzení Podujatia Hromadné podujatia Povolené aj státie na 50% kapacity, max 1000 exteriér, max 500 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 50 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Hygienické opatrenia Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hygienické opatrenia Knižnice Bez obmedzenia Firmy/ podniky a organizácie Hygienické odporúčania Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia Fitnes Max. 50 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Bez obmedzenia Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciac h a v ZSS Bez obmedzenia Väznice Bez obmedzenia Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení Vysoké školy prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Podujatia Hromadné podujatia Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 30 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Hygienické opatrenia Reštaurácie 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hromadné prehliadky do 30 osôb Knižnice Bez obmedzenia Firmy/ podniky a organizácie Sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home-office, resp. kohortovanie (kohortovanie pracovníkov na pracovisku) Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia Fitnes Max. 30 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 50% kapacity Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Bez obmedzenia Väznice Bez obmedzenia Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení Vysoké školy prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Podujatia Hromadné podujatia Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 6 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 10m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté Reštaurácie 2 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hromadné prehliadky do 6 osôb Knižnice Spoločné čítanie z kníh iba na sedenie max do 50% kapacity Firmy/ podniky a organizácie Sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home-office resp. kohortovanie (kohortovanie pracovníkov na pracovisku) Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín Fitnes Max. 6 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 25m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 30% kapacity Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Návštevy s 24 hod negat. testom Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 21 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení(prezenčne). Prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Obmedzená účasť Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov v sektore služieb. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Vstup s testom Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín Fitnes Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 14 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU prezenčne. (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) len koncové ročníky SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby s testom podľa platnosti (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov v sektore služieb. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín Kabínky po jednom, alebo spoločná domácnosť. Fitnes Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 7 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri a exteriéri aj v extraviláne s výnimkami podla final_opatrenia_ruska_15_10.pdf odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu Pohyb v prírode s negat. testom podľa platnosti testu aj mimo okresu (mimo čiernych okresov), okrem výnimiek z testovania, základné potreby iba v rámci okresu (pohyb iba na základné potreby a do prírody. Výnimka s neg. testom resp. prekonaným ochorením v ostatných 90 dňoch, očkovanie) Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) špeciálne školy a deti, kt.sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom podľa platnosti testu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes Zakázané Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 7 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu podla final_opatrenia_ruska_15_10.pdf odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu Zákaz vychádzania s výnimkami podľa špeciálnych usmernení Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) špeciálne školy a deti, kt.sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom podľa platnosti testu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Iba esenciálne obchody a služby („esenciálne obchody“ definované v Opatrení ÚVZ SR zo dňa 29.3.2020, bod A, body 1–19; pre obchodné centrá bod A, body 1– 10) , Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Reštaurácie Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) Múzeá, galérie a výstavné siene Zatvorené Knižnice Zatvorené Firmy/ podniky a organizácie Nariadený home-office, všade kde to je možné. Kontrola testov. Ubytovacie zariadenia Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie pre potreby kritickej infraštruktúry, ubytovanie dlhodobého charakteru. Taxi Max 2 klienti, sedenie na zadných sedadlách, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Zakázané Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Zakázané Fitnes Zakázané Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Zakázané Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Krajiny s najvyšším počtom prípadov Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov celkovo

na 100-tisíc obyv. Krajina Spojené štáty americké US Francúzsko FR Brazília BR Holandsko NL Belgicko BE Švédsko SE Taliansko IT Veľká Británia GB India IN Poľsko PL Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 7 012 991 66 538 30 704 292 558 422 8 623 332 415 597 4 001 759 33 389 4 378 446 93 180 4 634 65 378 809 1 236 446 90 564 12 227 179 301 087 8 318 213 658 752 1 204 574 7 579 1 220 945 16 371 625 17 162 512 764 320 3 537 842 775 22 763 589 11 626 363 752 627 0 765 984 13 357 281 10 145 100 561 308 21 267 3 440 862 106 339 3 588 60 396 918 457 371 5 605 4 312 908 126 382 711 68 145 669 396 696 53 419 11 787 013 160 726 8 944 1 389 864 267 362 485 29 978 2 120 671 50 340 2 537 37 816 353 Krajina Švédsko SE Holandsko NL Belgicko BE Francúzsko FR Írsko IE Cyprus CY Spojené štáty americké US Estónsko EE Maďarsko HU Slovensko SK Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 7 418,6 0,0 7 550,3 131,7 2,8 10 145 100 7 018,6 44,2 7 114,0 95,4 3,6 17 162 512 6 574,0 30,4 7 248,8 195,8 5,1 11 626 363 6 120,9 51,1 6 697,0 142,5 7,1 65 378 809 4 101,6 13,7 4 663,9 93,0 1,5 4 977 846 3 376,4 24,1 3 566,3 20,4 3,9 1 213 753 2 109,7 20,0 9 236,7 168,0 2,6 332 415 597 2 054,9 117,0 7 460,0 62,0 3,9 1 327 186 2 001,1 78,7 6 157,3 196,5 14,8 9 642 435 1 610,7 36,2 6 454,7 169,6 12,5 5 461 571 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:10 Európska únia a Británia rokujú o vyriešení situácie s vakcínami. Toto stanovisko bolo zverejnené krátko po tom, ako britský premiér Boris Johnson v parlamente uviedol, že blokovanie vývozu vakcín zo strany EÚ môže mať dlhodobé nežiaduce následky.

"Len by som jemne upozornil kohokoľvek, kto uvažuje o blokáde alebo prerušení dodávateľských reťazcov, že spoločnosti sa môžu na tieto kroky pozrieť a vyvodiť závery o tom, či je alebo nie je rozumné investovať v krajinách, ktoré svojvoľne zavádzajú blokády, povedal v stredu Johnson.

Uviedol to len niekoľko hodín po tom, ako Európska únia oznámila nové pravidlá pre kontrolu vývozu očkovacích látok proti chorobe COVID-19.

Predstavitelia EÚ trvajú na tom, že nové pravidlá neznamenajú blokádu alebo prerušenie dodávateľských reťazcov. Zároveň však kritizovali britsko-švédsku spoločnosť AstraZeneca za meškajúce dodávky vakcín do členských štátov.

„Zatiaľ čo naše členské štáty čelia tretej vlne pandémie a nie každý výrobca si plní svoje zmluvy, EÚ je jediným významným producentom OECD, ktorý pokračuje vo vývoze vakcín do iných krajín. Mala by to však byť obojsmerná cesta. Z tohto dôvodu Európska komisia zavádza zásady reciprocity a proporcionality do existujúceho mechanizmu autorizácie,“ vysvetlila v stredu šéfka EK Ursula von der Leyenová.

Zásada reciprocity znamená zistiť, či cieľová krajina obmedzuje svoj vlastný vývoz vakcín alebo surovín na ich výrobu a proporcionalita má zohľadniť skutočnosť, či sú podmienky v cieľovej krajine lepšie alebo horšie ako v EÚ – epidemiologická situácia, miera zaočkovanosti a prístup k vakcínam.

Členské štáty EÚ a eurokomisia by mali posúdiť, či požadovaný export vakcín neohrozí bezpečnosť dodávok očkovacích látok a ich zložiek v Únii.

AstraZeneca zdôvodnila meškanie dodávok výrobnými problémami vo svojich prevádzkach v EÚ. Predstavitelia eurobloku však oponujú, že firma v tom istom čase dokázala splniť všetky svoje záväzky voči Británii.

V Spojenom kráľovstve pritom očkovacia kampaň prebieha oveľa rýchlejšie ako v kontinentálnej Európe. Brusel tvrdí, že Londýn v očkovaní postupuje takým rýchlym tepom aj preto, že firme AstraZeneca fakticky zakázal vyvážať vakcínu, čo však vláda premiéra Borisa Johnsona dôrazne poprela.

6:00 India ohlásila zo štátu Maháraštra prípady dvojitej mutácie nového koronavírusu. Podľa indického ministerstva zdravotníctva môže zvýšiť riziko nákazlivosti, píše server cnn.iprima.cz. India má od začiatku pandémie potvrdených viac ako 11,7 milióna prípadov nákazy koronavírusom. V absolútnych číslach je za Spojenými štátmi a Brazíliou treťou najviac zasiahnutú krajín sveta. COVID-19 tam usmrtil vyše 160 tisíc ľudí.

Vírusové mutácie sú bežné, väčšina z nich nie je významná a nijako neovplyvňuje infekčnosť ani schopnosť vyvolať závažné komplikácie, uvádza server BBC. Rýchlejšie šírenie ale spôsobujú varianty označované ako britský a juhoafrický a v niektorých prípadoch môžu mať vplyv aj na úmrtnosť.

Indická vlády uviedla, že analýza vzoriek zhromaždených zo západného indického štátu Maháraštra ukázala „nárast podielu vzoriek s mutáciami E484Q a L452R“ v porovnaní s decembrom minulého roka. „Takéto mutácie zvyšujú infekčnosť,“ oznámilo ministerstvo zdravotníctva vo svojom vyhlásení.

Ide teda o dvojitú mutáciu, ktorú indický virológ Sahid Džamila charakterizuje ako dve mutácie, ktoré sa vyskytujú spoločne na tom istom víruse. „Môže to vírusu umožniť, aby sa vyhol imunitnému systému a ľahšie sa šíril,“ povedal Džamila. „Musíme neustále sledovať a zabezpečiť, aby sa žiadny z variantov nerozšírila v populácii. Skutočnosť, že sa to nedeje teraz, neznamená, že sa to nestane ani v budúcnosti, "dodal s tým, že“ v Indii sa môže vyvíjať samostatná línia s mutáciami L452R a E484Q".