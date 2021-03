Kremský tvrdí, že Matovič už odstúpil. Ale tak po matovičovsky

Kremský, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti, na sociálnej sieti tvrdí, že Matovič „v skutočnosti odstúpil v nedeľu“. V nedeľu večer totiž Matovič spolu s ministrami za OĽaNO na pôde úradu vlády urobil vyhlásenie, v ktorom povedal: „Uvedomujeme si aj svoj vlastný podiel zodpovednosti na súčasnej kríze v koalícii… Ak koaliční partneri naplnia záväzky, ktoré verejne deklarovali a z ktorých vychádzajú naše požiadavky, som ochotný odstúpiť z pozície predsedu vlády a pôsobiť v nej ako jej člen.“

Požiadaviek bolo niekoľko – odchod ministra hospodárstva a prvého vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS), odchod ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), odobratie jedného rezortu SaS. Okrem toho odchod šéfky parlamentného zdravotníckeho výboru Janky Bittó Cigánikovej (SaS) a odchod podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí).

Demisiu už podalo spolu šesť ministrov, od Matovičovho vyhlásenia štyria: v utorok boli u prezidentky Zuzany Čaputovej Sulík s Kolíkovou, dnes oficiálne svoje posty opustili ďalší ministri za SaS – šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok a šéf školstva Branislav Gröhling. Podľa poslanca Kremského rokovania, ktoré od nedele prebiehajú, „sa točia okolo toho, ako bude pokračovať nová vláda, postavená na výsledkoch parlamentných volieb“. Tvrdí, že „niekto pokojne rokuje, niekto tlačí cez médiá demisiami“.

„Je zbytočné vykopávať otvorené dvere a tlačiť, aby okamžite odstúpil Igor Matovič. On jednoducho nemôže formálne odstúpiť, pretože tým by odišla aj celá vláda a krajinu by nemal kto riadiť,“ pokračuje poslanec Kremský.

Podľa neho môže premiér odstúpiť až vtedy, keď bude pripravené nové zloženie vlády s podporou väčšiny poslancov v Národnej rade. „Nový premiér zároveň príde s týmto zoznamom k prezidentke a požiada ju o vymenovanie novej vlády,“ dodáva.