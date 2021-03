Jasné slová liberálov: Keď dá Matovič demisiu, rokujeme o vláde

Po dni, keď SaS v podstate odišla z vládnej koalície, keď sa v tejto chvíli bývalí vládni partneri navzájom poobviňovali z povalenia vlády, dali sulíkovci jasný odkaz, kedy sú ochotní vrátiť sa za rokovaní stôl a rokovať o zložení novej vlády.

Na sociálnej sieti pripomenul, že v nedeľu premiér Matovič (OĽaNO) „verejne prisľúbil, že podá demisiu, keď z vlády odídu Richard Sulík a Mária Kolíková“.

Ani vo štvrtok večer Matovič „sľub neplní, rokovania sa nehýbu a zdravotná, hospodárska aj vládna kríza sa len prehlbuje“.

„Odmietame sa preto ďalej zúčastňovať rokovaní o zložení vlády, ktoré vedie I. Matovič. Tie by mal viesť nový premiér z radov hnutia OĽaNO, ktorého prezidentka poverí zostavením vlády a ten si pôjde pýtať dôveru do NR SR. Nemá zmysel rokovať o novej vláde so starým premiérom, ktorý demisiu napokon možno ani nepodá,“ upozorňujú liberáli.

A dodávajú, že situáciu ani nevyrieši nové kreslo pre Matoviča. Ten by chcel byť podpredsedom vlády pre boj s korupciou. „To nie je poctivé riešenie krízy, do ktorej sme sa dostali po opakovaných pokusoch I. Matoviča obísť, uraziť, či dokonca ponížiť koaličných partnerov. Koaličný spor sa nevyrieši tak, že Matovič namiesto premiéra bude vicepremiérom. To je ‚lacné chytráctvo‘, ako prejsť niekomu cez rozum. Považujeme to aj za papalášizmus, ak zriadime novú funkciu len preto, lebo niekoho potrebujeme 'upratať,“ pustila sa SaS do premiéra Matoviča. No najdôležitejšie je posolstvo, že keď Matovič „oznámi demisiu, bude SaS rokovať s nominantom OĽaNO o budúcej vláde“.

Podľa šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej by sa situácia mala vyriešiť do pondelka. V utorok sa totiž má opäť rozbehnúť rokovanie parlamentu. Minister Ján Budaj z hnutia OĽaNO, ktorý bol vo štvrtok spolu s vicpremiérom z rovnakého hnutia Eduardom Hegerom na rokovaniach so stranou Za ľudí, si myslí, že nová vláda by mohla byť vymenovaná už aj budúcu stredu.

Ak by mala byť zachovaná štvorkoalícia, tak by podľa podmienky SaS mal Matovič podať demisiu čo najskôr. No v hre je aj možnosť, že práve principiálnosť sulíkovcov ich pripraví o miesto v koalícii.