Koniec koaličnej krízy? Vraj v pondelok

VIDEO: Takto skončilo šes%t ministrov súčasnej vlády.

Do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej podali vo štvrtok demisiu minister zahraničných vecí Ivan Korčok a minister školstva Branislav Gröhling (obaja za SaS). Vládu už v posledných dvoch týždňoch opustili šiesti z jej 16 pôvodných členov. Spolu s kolegami sa z funkcie podpredsedu parlamentu porúčal aj Milan Laurenčík (SaS).

Dočasne poverený riadením rezortu zahraničných vecí je minister obrany Jaroslav Naď a ministerstvo školstva do vymenovania novej vlády povedie Eduard Heger (obaja OĽaNO), ktorý už okrem ministerstva financií dočasne vedie aj rezort zdravotníctva.

„Keďže Igor Matovič do dnešného dňa (štvrtka, pozn. red.) demisiu nepodal, musím konštatovať, že sme opäť v bode nula. Preto dnešným dňom pozastavujeme našu účasť v koalícii a to na tak dlho, dokým Matovič nepodá demisiu, ako to sľúbil,“ vyhlásil predseda SaS Richard Sulík. Podľa neho to znamená, že SaS nebude chodiť na koaličné rady, v parlamente budú hlasovať len podľa svojho svedomia a vedomia, poslanci budú predkladať vlastné poslanecké alebo pozmeňovacie návrhy. „Je to de facto vystúpenie z koalície, ale preto hovoríme o pozastavení, lebo sme pripravení rokovať,“ vysvetlil Sulík.

VIDEO: Remišová: Ak sa do pondelka nedohodneme, nemá zmysel zostávať vo vláde.

Podľa strany Za ľudí by sa situácia mala vyriešiť najneskôr do pondelka. V utorok by už mal v prerušenej schôdzi pokračovať parlament.

Dočasne teda koalícia nemá trinásť poslancov. K dispozícii má však ešte stále 80 hlasov. Koaličnú väčšinu po novom tvorí 53 poslancov OĽaNO, 17 zákonodarcov z hnutia Sme rodina a 10 členov neveľmi stabilného poslaneckého klubu strany Za ľudí.

„Vláde chýba šesť ministrov, Národná rada je nefunkčná a je otázne, či má v tomto momente Matovič vôbec väčšinu v parlamente. Pôvodcom týchto problémov je ešte stále premiér Matovič s jeho agresívnou, útočnou vzťahovačnou politikou a katastrofálne riadeným bojom proti pandémii,“ skonštatoval Sulík.

VIDEO: Sulík: Pozastavili sme si členstvo v koalícii.

Za ľudí nemá čím prispieť

Rokovania sa zasekli na Sulíkovej požiadavke: Ak zostane členom vlády Matovič, tak v nej musí byť opäť aj Sulík. OĽaNO sa okamžite do bývalého prvého vicepremiéra obulo slovami: OĽaNO so sklamaním konštatuje, že Sulík sa rozhodol povaliť ďalšiu demokratickú vládu. „Uprednostniť vlastnú ministerskú stoličku pred budúcnosťou krajiny je poľutovaniahodné,“ konštatujú obyčajní v oficiálnom vyhlásení s dôvetkom, že zostávajúce koaličné strany by mali spoločnými silami „snahe rozbiť vládu“ zabrániť a krajinu vyviesť z politickej krízy.

Aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová vyhlásila, že štvorkoalícia stojí a padá na dohode Matoviča a Sulíka. Oboch vyzvala, aby sa čo najskôr dohodli a dodala, že strana Za ľudí k tomu nemá ako prispieť.

Sulík však nezabudol pripomenúť, že to bola práve strana Za ľudí, ktorá prvá prišla s požiadavkou na Matovičov odchod. No v ostatných dňoch sa stále hlasnejšie dištancuje od vládnej krízy, ktorú prezentuje len ako konflikt Matoviča so Sulíkom.

Podobne reagovala aj na odchod SaS z vlády a koalície. „Žiaľ, osobné spory lídrov OĽaNO a SaS spôsobujú nefunkčnosť koalície, čo považujeme za mimoriadne nezodpovedné,“ vyhlásila Remišová. „Igor Matovič a Richard Sulík idú spraviť obrovskú chybu svojho politického pôsobenia. Rozbiť túto vládu,“ tvrdí Remišová.

K Matovičovmu otáľaniu s odchodom z funkcie však obyčajní oficiálne mlčia. Iba poslanec Peter Kremský na sociálnej sieti uviedol, že Matovič vlastne podal demisiu už v nedeľu. Formálne ju podá do rúk prezidentky, až keď bude zostavená nová vláda. Podľa ministra Jána Budaja (OĽaNO) by to mohlo byť už v stredu.

Hnutie Sme rodina ešte v utorok odkázalo, že ak sa predstavitelia koalície do konca budúceho týždňa nedohodnú, mali by oznámiť konanie predčasných volieb. „Sme rodina to naťahovať nebude, proste odíde preč a bude vybavené,“ skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). „Po týchto demisiách všetkých si môžeme povedať, že položme na stôl všetky funkcie a poďme znova na tej platforme volieb z roku 2020 a vystavajme tú vládu znova,“ povedal Kollár a označil to za poslednú možnosť riešenia krízy.

VIDEO: Vláda nie je eseročka. Čaputová žiada demisiu Matoviča.

Papaláške miestečko

O podobe nového kabinetu sa chcú liberáli preto dohodnúť už s novým premiérom. „V oficiálnych rokovaniach o rekonštrukcii vlády budeme pokračovať až po tom, keď Matovič podá demisiu. Očakávame, že tieto rokovanie povedie osoba, ktorú pani prezidentka poverí zostaviť novú vládu. Rokovať chceme prednostne na pôdoryse dnešnej koalície a dnešnej koaličnej zmluvy,“ skonštatoval Sulík. „Igor Matovič je na rade a má podať demisiu. Nemá zmysel, aby sme o novej vláde rokovali so starým premiérom,“ odkázal Sulík Matovičovi.

Matovič v nedeľu večer oznámil podmienky svojho odchodu z postu premiéra. Bol to odchod Sulíka a Kolíkovej, mínus jeden rezort pre SaS. No Matovič nechce odísť z vlády, naopak, aj jeho stranícki kolegovia potvrdili, že chce miesto vicepremiéra pre boj s korupciou.

Takéto riešenie považuje Sulík za pokračovanie Matovičových výstrelkov. „Presun Matoviča z predsedu vlády na podpredsedu nie je poctivé riešenie. Je to skôr také lacné chytráctvo. Ukazuje to, že Matovič sa nezmenil a v tejto politike bude pokračovať,“ zdôraznil Sulík. „Považujem za čistý papalášizmus, ak zriadime s nemalými nákladmi novú funkciu, lebo niekoho potrebujeme upratať. Slovensko potrebuje riešiť iné veci ako teplé miesto pre Igora Matoviča,“ uviedol. „Zažívame živočíšny boj Igora Matoviča o každý centimeter moci, a toto sa nám bridí,“ dodal Sulík.

Koalícia teda v týchto chvíľach stojí na ochote alebo neochote štyroch partnerov rokovať. Jednotliví partneri sa zatiaľ navštevujú v straníckych centrálach a rokujú. Čas majú ešte tri dni.

Korčok o Matovičovi: Zmätený kapitán

Ivan Korčok sa ešte pred podaním demisie vrátil k zahraničnopo­litickým udalostiam, ktoré boli rozbuškou tejto vládnej krízy. Bol to najmä premiérov tajný nákup v EÚ necertifikovanej ruskej vakcíny Sputnik V, ale aj Matovičova pochvala maďarského veľvyslanca na Slovensku Pétera Szijjártóa, ktorý rokovaním s poslancom OĽaNO Györgym Gyimesim o dvojitom občianstve neprimerane zasahoval do vnútorných záležitostí Slovenska. „Beriem to tak, že v zápale boja kapitán na ihrisku stratí orientáciu, na ktorú bránu treba kopať,“ povedal Korčok na margo predsedu vlády.

VIDEO: Fico v Ide o pravdu: Matovič bojuje o vplyv v SIS. Vedel, že Pčolinského zadržia. (22. 3. 2021)