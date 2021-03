Slovensko je opäť jednotka. V podávaní demisií

VIDEO: Takto skončilo šesť ministrov súčasnej vlády.

Prvý bol Marek Krajčí z OĽaNO. O odchode šéfa rezortu zdravotníctva sa špekulovalo už vlani na jeseň, keď bolo jasné, že druhú vlnu pandémie Slovensko len tak nezvládne. Tlaky na jeho odchod sa stupňovali začiatkom roka, keď expresne stúpali počty obetí i nakazených. Nakoniec si ortieľ podpísal sám Krajčí, keď priznal, že hoci chcel zaviesť prísnejšie opatrenia, vo vláde ho nepodržali ani vlastný.

Krajčího miesto bolo neudržateľné po 1. marci. Podpísal dovoz neregistrovanej vakcíny Sputnik V, spolu s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) stáli na košickom letisku pred vojenským lietadlom, ktoré očkovaciu látku doviezlo. To bol ten deň, keď sa začala koaličná kríza. A prvou hlavou, ktorá v tejto kríze padla, bola práve Krajčího. Matovič jeho odchod prezentoval ako obetu záchranne vlády. Akosi však obaja zabudli, že počet naozajstných obetí v tom čase presahovall číslo osemtisíc.

Druhou hlavou, ktorá padla v rámci záchrany štvorkoalície, bola hlava Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina. Minister práce sa obetoval sám. Vyhlásil, že ako šéf ministerského klubu hnutia, ktorý má až troch členov, ide príkladom.

No ani táto demisia, ktorú nikto nepochopil a ani nežiadal, nepriniesla očakávaný pokoj. Zbohom zbraniam by mala priniesť demisia najväčšia – teda odchod premiéra Matoviča. Ten by si aj dal povedať, ale najskôr musia podať demisie iní. A to sa aj stalo. Do prezidentského paláca si po súhlas s prijatím demisie zašiel prvý vicepremiér a minister hospodárstva zo strany SaS Richard Sulík. Tak sa ponáhľal, že si neurobil ani foto na rozlúčku s prezidentkou.

Hneď za ním tú istú ceremóniu absolvovala Mária Kolíková zo strany Za ľudí. Bola prvá, ktorej sa prítomný premiér aj prihovoril a doniesol jej kyticu. Novinárom sa však vyhol a radšej palác opustil východom, kde ho nemohli zastaviť zvedavé a najmä pichľavé otázky.

Keďže demisia-nedemisia premiéra sa ešte stále nekonala a zatiaľ ani nekoná, pre zrýchlenie procesu prišli do prezidentského paláca s demisiou rovno dvaja ministri. Ivan Korčok a Branislav Grohling, obaja zo SaS.

Premiér tento raz nemal čas, aby sa aktu zúčastnil. Vlastne, načo sa zdržovať, veď má ministrov ešte deväť. A tento počet by sa mal udržať do pondelka. Ak sa stihnú koaličné strany dohodnúť. A zostaviť novú vládu. Jej predsedom bude zrejme Eduard Heger. Teraz je vicepremiér a minister financií, minister zdravotníctva a minister školstva. Tak čo by jedno premiérovanie nezvládol, no nie? A za jeden plat…