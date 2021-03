Remišová: Cieľom je ukončiť rokovania tak, aby bolo známe vedenie novej vlády

Premiér Igor Matovič (OĽANO) podľa nej demisiu podá, keď bude toto vyriešené. Dodala, že rokovania aktuálne stoja na sporoch Matoviča a šéfa SaS Richarda Sulíka o miesta vo vláde. Deklarovala, že Za ľudí sú pripravení byť mediátorom v tomto spore. Dodala, že strana Za ľudí svoje ďalšie kroky oznámi v pondelok. Naďalej preferuje štvorkoalíciu, odmieta predčasné voľby.

Remišová skonštatovala, že pri demisii premiéra už bude musieť byť známy jeho náhradník aj tím v novej vláde. Upozornila, že bude musieť získať podporu v Národnej rade (NR) SR, a ak rokovania stroskotajú, hrozia viaceré scenáre. Napríklad menšinová vláda Sme rodina a OĽANO. Na vyslovenie nedôvery premiérovi v parlamente by podľa nej aj v takomto prípade boli potrebné hlasy ĽSNS.

„Nikdy som s fašistami nehlasovala a takýto krok by som považovala za legitimizáciu fašistov tým, že by sme im dávali do rúk moc a urobili z nich jazýček na váhach,“ podotkla. Podobne by to podľa nej bolo aj pri úradníckej vláde. „Ak ide všetkým o záujem Slovenska a záujem krajiny, mali by si uvedomiť urgenciu tejto situácie a sadnúť si naspäť za rokovací stôl,“ podčiarkla.

Nepovedala, či by za nového premiéra prijali ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO). Označila ho však za konsenzuálneho človeka, ktorý vnáša do rokovaní pokoj a rozvahu. Práve to podľa nej Slovensko v tejto situácii potrebuje.

Remišová v súvislosti s rokovaniami v koalícii pripomenula, že OĽANO už vyjadrilo vôľu rokovať ďalej o štvorkoalícii a čakajú pozvánku k spoločnému rokovaciemu stolu. Zdôraznila, že strana Za ľudí sa nenechá od SaS do ničoho tlačiť. „Akékoľvek slová o zrade neprimerane škodia ďalšej spolupráci,“ reagovala na vyjadrenia Sulíka, že SaS by Za ľudí nikdy nezradila tým, že by ich nechala mimo koalície.