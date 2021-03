Čaputová s Hegerom spolu navštívili očkovacie centrum

Počas návštevy si, v spoločnosti župana Jána Luntera, prezreli priestory centra a následne rokovali s predstaviteľmi Združenia samosprávnych krajov SK8. Okrem Luntera boli medzi nimi Erika Jurinová, Jozef Viskupič, Milan Majerský, Milan Belica a Rastislav Trnka.

Čaputová ocenila prístup všetkých dobrovoľníkov, obvodných lekárov, zdravotných sestier, ale aj samospráv, ktoré podľa nej zohrávajú kľúčovú rolu. „Či to bolo predtým pri testovaní a teraz pri vakcinácii,“ podotkla. „Rozprávali sme sa o všetkých praktických témach, ako napríklad finančné kompenzácie či zabezpečenie dostatku vakcín,“ priblížila spoločnú debatu.

Heger poznamenal, že veľkokapacitné centrá sú ukážkou dvoch vecí. „V prvom rade dobrej spolupráce štátu so samosprávou, ale aj lekárov a zdravotných sestier. Na tomto prípade krásne vidíme, aké dobré výsledky vieme spoločne dosahovať. Som rád, že ľudia budú môcť byť plynule očkovaní,“ povedal minister. Tvrdí, že každou vakcínou, ktorou zaočkujeme občana Slovenska, zasadzujeme pandémii silný úder. „Verím, že takýmto spôsobom sa približujeme aj k víťazstvu nad ňou,“ povedal. Dúfa, že do leta bude zaočkovaných čo najviac ľudí.

„Objednávali sme 15 miliónov vakcín. Vidíme však, že na strane dodávateľov je problém s ich výrobou a dodávkou – deje sa to v celej Európe. Je to aj o tom, ako budú jednotlivé firmy schopné dodržať svoje sľuby a dodávky, ktoré nám garantovali,“ pokračoval Heger. Nábeh na to je podľa neho kostrbatý, ale verí, že dôjde k náprave, aby sa ľudia mohli dostať k vakcínam čo najskôr. „Práve takéto centrá nám ukazujú, že tu máme kvalitných zdravotníkov, čiže občania sa naozaj nemajú čoho báť. Lekár robí s každým pri vstupe pohovor. Ľudia tak môžu byť upokojení, že ide o dobrú vec a sú v rukách kvalitných odborníkov. Teším ma, že prihlásených pribúda,“ doplnil.

„Čaká nás dlhý boj, nekončí to touto etapou,“ podčiarkol Lunter. „Potrebujeme zaočkovať aj skupiny, ktoré sa nevedia samé zaregistrovať, no tiež pripraviť plán, ako budeme očkovať v ďalších obdobiach, lebo covid nekončí. Chcem ľudí povzbudiť, aby nabrali odvahu dať sa zaočkovať a hlásili sa na to,“ dodal.

Trnavský župan Jozef Viskupič pripomenul, že od minulého víkendu majú zriadené veľkokapacitné centrum už všetky kraje. Vysvetlil, že koordináciou masovej vakcinácie, a s tým spojenými kompetenciami, ich rezort zdravotníctva poveril 11. februára. Okrem zrýchlenia očkovania je cieľom pomôcť ťažko skúšanému nemocničnému personálu, pričom kolegom pomôžu ambulantní lekári a sestry.

„Dúfam, že s flexibilnou, bezpečnou a v čo najlepšom možnom komforte doručenou službou obyvateľstvu budeme môcť prekonať tie najťažšie chvíle,“ poznamenal. Zároveň objasnil, že za ostatných sedem týždňov pomohli kraje zaočkovať, vakcínou AstraZeneca, 112 000 ľudí. V samotnej Banskej Bystrici ich do ostatnej nedele bolo 3 756.