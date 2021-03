Marušiak v Ide o pravdu: Premiér sa so Sulíkom nedohodne. Matovič nechce odísť

Koalícia sa dostala do patovej situácie. „Ani jedna strana nemá dostatočnú silu na to, aby krízu vyriešila,“ povedal v relácii Ide o pravdu politológ Juraj Marušiak. „Sám neodíde ani premiér,“ dodal. Richard Sulík (SaS) a Veronika Remišová (Za ľudí) nebudú mať podľa neho odvahu odvolať Igora Matoviča (OĽaNO) v parlamente s pomocou opozície.

Riešenie koaličnej krízy má viacero scenárov. „Ani jedna strana nehrá s otvorenými kartami,“ povedal v relácii Ide o pravdu politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV.

Politické rozhovory v prvom rade závisia od toho, či Igor Matovič (OĽaNO) a Richard Sulík (SaS) potvrdia reálny záujem o pokračovanie koalície.

„Návrat liberálov do vlády pod taktovkou Matoviča je nereálny,“ predpovedá politológ, pričom Sulíkovi vyčíta dočasné pozastavenie účasti SaS v koalícii, a označil ho za unáhlený krok. Marušiak nevidí riešenie ani v trojkoalícii, ktorú by odmietli viacerí poslanci strany Za ľudí, a podpora vlády by sa opierala o neistú väčšinu.

„Musíme sa pripraviť aj na nečakané riešenie,“ upozornil politológ. V tejto súvislosti nevylúčil snahu Matoviča získať hlasy od nezaradených poslancov a pokračovať vo formáte menšinovej vlády.

„Môže sa stať, že si zopakujeme český scenár z minulosti, a to keď úradnícku vládu nainštaloval prezident Miloš Zeman a kabinet Jiřího Rusnoka vládol až do termínu riadnych volieb,“ pripustil v relácii politológ Juraj Marušiak.