Politologička: Premiér Matovič premárnil šancu, že odíde so cťou

Igor Matovič už nemôže odísť z postu so cťou, ale to neznamená, že ukončenie krízy bude prezentovať ako úspech, hovorí politologička Aneta Világi.

„Vzhľadom na to ako dlho sa táto kríza tiahne a ako prebieha, tak už premiér Igor Matovič premárnil možnosť, aby odišiel z postu premiéra so vztýčenou hlavou a túto krízu ukončil so cťou,“ zhodnotila politologička z Univerzity Komenského Aneta Világi.

„To však neznamená, že by ešte Igor Matovič, tak ako ho poznáme, nemohol túto krízu uhrať s tým, že bude prezentovať jej ukončenie ako úspech,“ dodáva politologička.

„Ak by došlo k rekonštrukcii vlády na pôdoryse troch koaličných strán, mohol by to vysvetliť ako riešenie prostredníctvom odbúrania osobného napätia so Sulíkom. Takto by Matovič mohol novú vládnu trojkoalíciu prezentovať ako vyriešenie krízy a tváriť sa, že by išlo o dobré riešenie. Z hľadiska dôvery voličov a ich reakcie na takýto vývoj tá ich reputácia pošramotená je a aj ostane.

Riešenie tejto krízy so cťou, aké bolo pôvodne očakávané, už asi neexistuje. Ten čas už je za nami,“ myslí si Világi. Sulíkovo „pozastavenie“ účasti v koalícii si úplne nevie vysvetliť ani odborníčka na politiku.

„Takýto termín v politickej vede nepoznáme. Odchod z koalície alebo odchod strany z vlády sú bežné, ale pozastavenie účasti v koalícii je jeden z novotvarov, ktoré táto vládna koalícia priniesla. Vidíme, že súčasní politici sú veľmi inovatívni v tom, ako komunikovať to, čo sa na politickej scéne deje,“ dodala Világi.