Koaličné rokovania budú pokračovať v sobotu večer

Zopakoval, že strana Za ľudí aj naďalej trvá na zachovaní štvorkoalície. Vyzval preto predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka, aby sa vrátil k spoločným rokovaniam a premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby do istej miery ustúpil.

Šeliga nevidí realististicky, že by mala trojkoalícia stabilitu na normálne vládnutie. „Ak SaS alebo OĽANO definitívne odmietnu štvorkoalíciu, tak sa k tomu postavíme. Veľmi rýchlo zaujmeme stanovisko. U nás v klube sme sa o tom rozprávali, myslím, že tá odpoveď bude jasná,“ uviedol. Verí však, že sa partneri dohodnú.

V rokovaniach pokračujú podľa jeho slov aj v sobotu. Hovorí o slovičkárení v súvislosti s vyjadreniami SaS a OĽANO. Na dohodu podľa jeho slov treba všetkých štyroch. Poznamenal, že ak sa to nepodarí, bude potrebné v istom momente povedať, že to nejde. Na otázku, či teda je reálne, že by sa kríza vyriešila odchodom predsedov strán z vlády, reagoval tým, že je to na stole. „Sme rukojemníkmi toho, že dvaja páni sa nevedia dohodnúť. Ak by sa pán Sulík na včerajšom rokovaní koaličnej rady zdržal dlhšie ako 15 minút, možno by sme už mali situáciu vyriešenú,“ priblížil Šeliga.

Podpredseda opozičnej strany Smer-SD Ladislav Kamenický v relácii uviedol, že vláda nefunguje. Koaličnú krízu označil za „divadlo a frašku“. Poukázal aj na vysokú nedôveru vlády v prieskumoch verejnej mienky. Hovorí aj o nefunkčnej vláde parlamente a chaose. „Ľudí zaujíma, či budú mať zajtra z čoho žiť, či budú mať prácu, či budú mať z čoho zaplatiť splátky úverov,“ podotkol.

370-tisíc podpisov

Myslí si, že koalícia sa bude snažiť zostať pri moci. Nepredpokladá, že by Richard Sulík (SaS) povalil ďalšiu vládu, lebo by to znamenalo jeho koniec.

Kamenický takisto uviedol, že pod petíciu za referendum o predčasných parlamentných voľbách sa podpísalo približne 370-tisíc obyvateľov Slovenska a dodal, že v strane chcú vyzbierať pol milióna podpisov. Referendum o predčasných voľbách totiž podľa jeho slov v Smere-SD považujú za jediné riešenie aktuálnej situácie.

Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady SR (NR SR) do 30 dní od petície, respektíve uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.