Ministri, ktorí podali demisiu, sa podľa ústavy do kabinetu môžu vrátiť

Richard Sulík po podaní demisie do rúk Zuzany Čaputovej.

Richard Sulík po podaní demisie do rúk Zuzany Čaputovej. Autor: Ivan Majerský , Pravda

Ústava SR uvádza, že členom vlády môže byť občan, ktorý „je voliteľný“ za poslanca Národnej rady SR (NR SR). Poslancom môže byť osoba s volebným právom, vo veku minimálne 21 rokov a s trvalým pobytom na území SR. V Ústave SR sa však neuvádza, že ten, kto ako člen vlády podal demisiu, sa opätovne jej členom stať už nemôže. Uviedol to Vincent Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Implicitné obmedzenie predstavuje povinnosť hlavy štátu zabezpečiť svojím rozhodovaním riadny chod ústavných orgánov. Ak predseda vlády navrhne hlave štátu vymenovanie člena vlády, ktorého demisiu predtým prijala, hlava štátu takýmto návrhom nie je viazaná. Hlava štátu je len povinná sa ním zaoberať, nie je však povinná mu vyhovieť,“ vysvetlil Bujňák. Dodal, že „nevyhovenie“ by malo byť výnimkou, a nie pravidlom. „Je však možné, že hlava štátu by zvažovala, či je z hľadiska riadneho chodu ústavných orgánov v poriadku, ak by sa členom vlády stal ten, kto len veľmi krátko predtým podal demisiu,“ podotkol.

Ústavný právnik doplnil, že špeciálna norma, ktorá bráni občanovi v členstve vo vláde z titulu jeho predchádzajúceho pôsobenia, sa nachádza v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. „Ten uvádza, že nezlučiteľnosť funkcie člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s funkciou člena vlády trvá ešte do troch rokov po zániku funkcie člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,“ ozrejmil.

VIDEO: Prezidentka avizuje zasiahnuť do diania v koaličnej kríze.