Mikas: Uvoľnenie môže prísť po Veľkej noci. Kto otvorí ako prvý?

Môžu ľudia cestovať na druhý koniec republiky na návštevu rodičov?

Ak niekto cestuje domov a hľadá zámienku, ako obísť vyhlášky, tak to neodporúčam. Potom padá celý nastavený systém. Sú tam prípady, keď musí, napríklad, ak sa blízkej osobe zhorší zdravotný stav. Na to naša vyhláška myslí, no použiť to ako výhovorku je rizikom, ako sa môže infekcia zaniesť k seniorom. Ľudí chcem poprosiť, aj čo sa týka nákupných hodín pre seniorov, aby ich využívali. Seniori alebo ťažko chorí pacienti takto sami seba chránia. Situácia sa mierne zlepšuje a naším cieľom je, aby sme si tento trend udržali.

Kedy budeme vedieť, ako krajina zvládla Veľkú noc?

Na počtoch infikovaných sa to odrazí do dvoch týždňov. Je nám jasné, že tak či tak, nie všetci zostanú doma. To, samozrejme, chápem, ale treba apelovať, že ten, kto nevyhnutne nemusí cestovať, nech radšej nejde. Veľká noc bude v tomto prípade zlomová. Všetko bude záležať od toho, ako budú ľudia dodržiavať nastavené opatrenia. Dostávali sme otázky, či budeme niečo sprísňovať v našich vyhláškach, na čo by sa mali ľudia nachystať. Diskutovali sme s Konzíliom odborníkov a zhodli sme sa, že opatrenia a vyhlášky ďalej sprísňovať nebudeme. Stojíme si za tým, že opatrenia sú nastavené dostatočne a je veľmi dôležité, aby ich ľudia dodržiavali.

V prípade, že občania dodržia nastavené opatrenia, kedy prídu uvoľnenia?

Otázku uvoľňovania sme tiež riešili na Konzíliu odborníkov. Po Veľkej noci sa vrátime, ak situácia dovolí, aj k otváraniu menej rizikových aktivít, ako sú napríklad kaderníctva, salóny, šport. Vonku svieti slnko a všetkých to ťahá von, ale na všetko musíme ísť postupne. Niektoré veci sa budú púšťať, niektoré budú musieť vydržať. Otváranie prevádzok nenastane naraz a ani za deň. Uvoľňovanie bude postupné. Nemôžeme spraviť takú chybu, že by sme veľa prevádzok uvoľnili naraz. Hrozí, že sa tam nahromadí veľa ľudí naraz a čísla by tým pádom začali zase rásť. Stále sa k nám dostávajú informácie o tom, ako sa niektorí ľudia snažia opatrenia obchádzať. Mám informáciu, že v piatok malo poobede odletieť lietadlo do Egypta. Prosím všetkých, aby takéto rozhodnutia zvážili.

Cez Vianoce mali medzi rodinami fungovať takzvané bubliny, prečo ste sa nepriklonili k takémuto riešeniu aj teraz?

Tentokrát sme tieto opatrenia neriešili. Sú veľkým rizikom. My musíme mať istotu, že sme to zlomili. Ideme ako celok a máme určité pravidlá a nevyhoviete úplne všetkým nikdy. Opatrenia máme nastavené prísne a podľa mňa sú dostačujúce. Nemyslím si, že by v súčasnosti extrémne sprísňovanie pomohlo situácii. Padla aj otázka tvrdého lockdownu, no ten by bol ťažko odôvodniteľný. Efekt by bol možno skôr opačný a určite by nastali veľké ekonomické škody. Táto Veľká noc nám môže pomôcť, no môže nám aj ublížiť. Všetko záleží od ľudí.

Prečo je na Slovensku dlhodobo vážna epidemiologická situácia?

Pred týždňom a pol sme informovali o britskom variante na Slovensku. Máme tu 97-percentné zastúpenie. Toto je strašné číslo a dá sa povedať, že už sme na jeho vrchole. Musíme sa však pozrieť aj na okolité štáty, v ktorých sa situácia zhoršuje, a pritom ani nerobia prierezové štúdie a nehľadajú, do akej miery je u nich britská mutácia rozšírená. Poliaci mali voľnejšie opatrenia, mali otvorené niektoré prevádzky a museli pristúpiť k sprísneniu. Maďari mali prísne opatrenia a situácia u nich sa aj naďalej extrémne zhoršuje.

Môže v Poľsku za zhoršenie epidemiologickej situácie aj nárazové uvoľnenie niekoľkých opatrení?

Ťažko povedať. Mobilita a najmä stretávanie ľudí spraví svoje. Ale určite tam spraví svoje aj mutácia vírusu. My sme aj preto boli niekoľko týždňov po Novom roku v takom zlom stave, lebo sme mali práve britský variant v extrémne vysokom zastúpení. A ten zmenil celú situáciu a stvoril novú epidémiu v rámci pandémie. Ten vírus je iný, agresívnejší, infekčnejší. Takéto mutácie sťažujú aj očkovanie. To, či bude očkovanie úspešné, záleží od množstva faktorov. Napríklad aký variant vírusu tu bude, koľko ľudí sa dá zaočkovať, kedy sa dajú zaočkovať.