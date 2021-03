Matovič vraj odstúpil. Obyčajní klamú, alebo nerozumejú ústave?

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) už zo svojej funkcie odstúpil a ak by podal demisiu, nasmeroval by nikým neriadené Slovensko na cestu chaosu. K vyhláseniu poslanca Petra Kremského sa prihlásili aj ďalší predstavitelia hnutia. „To sú strašné táraniny, alebo strašné klamstvá. Buď vedome klamú, alebo vôbec nepoznajú ústavu. Neviem, čo z toho je horšie,“ okomentoval tieto slová ústavný právnik Peter Kresák.

Už tri týždne je Matovičova vláda a s ňou aj Slovensko v hlbokej politickej kríze. Požiadavku koaličných strán na odchod z funkcie premiér naďalej ignoruje. Demisiu podalo už šesť ministrov a ich rezorty boli prerozdelené medzi kolegov. Po dve ministerstvá vedú šéf obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Niektorí sú na tom ale ešte horšie. Minister hospodárstva Eduard Heger (OĽaNO) zaskakuje aj na rezortoch zdravotníctva a školstva, minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) zasa zastupuje na rezortoch práce a hospodárstva.

Napriek tomu, že štvorica ministrov vedie dovedna desať rezortov a parlament nezasadal od utorka, premiér naďalej odstúpiť odmieta. Jeho blízki spolupracovníci a spolustraníci začali prezentovať názor, že ani nemôže. „Len čo podá demisiu premiér, je bezvládie, vláda padla a čaká sa na novú vládu. Samozrejme, že to nie je zodpovedné,“ zdôraznil Heger. „Kto bude prijímať opatrenia, keď tu nebude vláda?“ spýtal sa ustarostene.

Ďalší dokonca tvrdia, že Matovič už vlastne odstúpil. „Pre tých, ktorí stále nepochopili a donekonečna opakujú, že kedy konečne odstúpi ten Matovič. On už v skutočnosti odstúpil v nedeľu,“ napísal Kremský vo štvrtok na sociálnej sieti. Odkázal pritom na vyhlásenie premiéra, keď dal podmienky, za ktorých je ochotný opustiť kreslo predsedu vlády a naďalej pôsobiť vo vláde ako jej člen. „Prosím, buďme rozumní, nepodliehajme zbytočne rozdúchaným emóciám len preto, že nepoznáme presný priebeh ústavných úkonov,“ vyzval ľudí na záver svojho príspevku predseda hospodárskeho výboru parlamentu.

„To sú strašné táraniny alebo strašné klamstvá. Buď tí ľudia nepoznajú ústavu, alebo si myslia, že ju nepozná celé Slovensko. Buď vedome klamú, alebo vôbec netušia, v akom ústavnom priestore sa pohybujú a vôbec nepoznajú základný zákon štátu. Neviem, čo z toho je horšie,“ zhodnotil ústavný právnik Peter Kresák.

„Demisia sa nepodáva tak, že to poviem v kuchyni manželke, ale tak, že sa doručí oznámenie o vzdaní sa funkcie hlave štátu. Je to formálny akt, ktorý sa nedá urobiť inak,“ vysvetlil. „Ak premiér podá demisiu, prezidentka poverí premiéra a vládu vykonávaním funkcií až do vymenovania novej vlády. Čiže vláda naďalej funguje s plnými kompetenciami. Keby došlo k inému zániku vlády, napríklad vysloveniu nedôvery v parlamente, vláda by pokračovala, ale s obmedzenými právomocami. Ak dá demisiu sám premiér, jeho vláda pokračuje ďalej. Žiadny scenár, o ktorom hovoril Heger, sa nedá realizovať. Je to zjavné klamstvo alebo taká neznalosť, že sa to až ťažko chápe,“ dodal Kresák.

Zatiaľ nie je úplne jasné, kedy premiér demisiu podá. Predsedníčka najmenšej koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová vo štvrtok uviedla, že by sa vládna kríza mala vyriešiť do pondelka. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) po rokovaní so stranou Za ľudí pre médiá uviedol, že podľa neho v stredu prezidentka vymenuje novú vládu s novým premiérom.

Prezidentka ešte v utorok vyhlásila, že premiér musí svojou demisiou umožniť rekonštrukciu vlády a nemal by svoju funkciu presadzovať na úkor celej krajiny. „Medzi koaličnými partnermi prebieha neustála diskusia o hľadaní východiska. Verím, že v priebehu budúceho týždňa do tejto diskusie vstúpim aj ja, pretože mám na konci celého toho procesu menovaciu právomoc. Procesy prebiehajú a ja si počkám na ich výsledok. Dúfam, že to bude otázka najbližších dní,“ povedala Čaputová v piatok po návšteve očkovacieho centra v Banskej Bystrici.

Prezidentka pripomenula, že od novej vlády očakáva stabilitu. „Je potrebné, aby výsledok koaličnej krízy prišiel veľmi rýchlo, pretože to už trvá dlho a ide to na úkor efektivity riadenia štátu, a aby to bol konsenzus pevný,“ zdôraznila. Téma úradníckej vlády je zatiaľ podľa hlavy štátu predčasná. „Nie je na ňu čas. Je to jedna z teoretických možností, ale pre mňa až krajná,“ dodala.