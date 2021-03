Riešenie krízy v dohľadne? Remišová sa už takmer lúči

„Podpisujem možno posledné dokumenty v úrade. Za svojm slovom si stojím. Ak nedôjde k posunu v rokovaniach smerom k pokračovaniu štvorkoalície a výmene premiéra, v pondelok oznámim svoju demisiu. Vládna kríza sa nedá ďalej naťahovať,“ napísala Remišová v nedeľu napoludnie na sociálnej sieti.

Koaličná kríza trvá od 1. marca. Lídri rokovali aj počas víkendu, v sobotu premiér Igor Matovič (OĽaNO) deklaroval, že je ochotný odstúpiť z postu premiéra, ale aj ozrejmil, že SaS Richarda Sulíka na rokovania nechodí.

Liberáli na Matovičov status odpovedali vyhlásením, že sú ochotní rokovať až s novým premiérom. V sobotu večer na stretnutie koalície prišla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová a sama povedala, že je „pozorovateľkou“.

Krajina je vyčerpaná

„Ľudí nezaujíma ako sa posúvajú stoličky vo vláde. Ľudí zaujíma, ako sa zlepší systém očkovania, ako vláda podporí nové investície a pracovné miesta, ako obnovíme Slovensko po skončení krízy. Opatrenia môžeme začať pomaly uvoľňovať a pomáhať krajine a ľuďom, ktorá je vyčerpaná dlhou krízou,“ pokračuje v statuse Remišová.

„Mnohí novinári mi vyčítali, že som v tomto konflikte príliš diplomatická. Ak však chceme vráti slušnosť do politiky, my sami sa nemôžeme správať neslušne, nízko a hrubo. Všetko som robila tak, aby sa naše ciele podarili, pretože vládna kríza sa nerieši v televíznych debatách, ale na rokovaniach v koalícii. Stále verím, že rovnako to vidia aj ostatné tri koaličné strany a nový premiér bude môcť čoskoro predstaviť pani prezidentke zostavu svojej vlády,“ dodala líderka strany Za ľudí.

Výsledkom krízy je séria demisií, vláda nemá už šiestich ministrov, týždenné nerokovanie Národnej rady, Matovičov prísľub výmeny premiéra.

Heger sa výzve postaví čelom

Podľa vicepremiéra za OĽaNO Eduarda Hegera rokovania pokračujú aj v nedeľu a v pondelok by sa verejnosť mala dozvedieť, či sa lídri dohodli alebo nedohodli.

Predseda hnutia Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kollár tvrdí, rokovania sa zrejme uzavrú už počas nedele. Kým Remišová je rozhodnutá v prípade stagnujúcich rozhovorov podať demisiu v pondelok, Sme rodina bude čakať do stredy.

V utorok sa má začať rokovanie Národnej rady, podľa Kollára aj SaS, hoci si „pozastavila“ členstvo v koalícii, by mala hlasovať za vládne návrhy.

Za najhorúcejšieho kandidáta na post predsedu vlády sa považuje Heger. On sám už viackrát povedal, že „ak by takáto požiadavka prišla, postaví sa k nej čelom“. Matovič chce zostať členom vlády ako vicepremiér pred boj s korupciou. A práve tento jeho postoj znásobuje konflikty v koalícii.

VIDEO: Koalícia rokovala v sobotu do noci