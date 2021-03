Matovič a Heger si vymenia funkcie, SaS je pripravená sa vrátiť do vlády

VIDEO: Matovič si vymení miesto s Hegerom, z premiéra bude minister financií

Matovič sa na tlačovke, na ktorej boli prítomní len zástupcovia OĽANO, Za ľudí a Sme rodina uviedol, ospravedlnil ľuďom za tri týždne hádok. Doplnil, že berie späť požiadavky na stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí. Ocenil, že strana Za ľudí splnila podmienky a Mária Kolíková odstúpila z postu ministerky spravodlivosti a Juraj Šeliga končí vo funkcii podpredsedu parlamentu.

„Rozhodol som sa na vyslovené požiadavky, ktoré sme mali voči stranám SaS a Za ľudí, akosi zabudnúť a ukázať, že v politike nemusí platiť pravidlo, kto do teba kameňom, ty do neho tiež,“ povedal Matovič s tým, že tak chce odstrániť prekážky, aby sa mohla koalícia zomknúť a pokračovať v práci na naplnení predvolebných sľubov. Ocenil však, že Za ľudí boli ochotní požiadavky splniť. SaS ich splniť podľa jeho slov odmietla. „Nevadí, to je za nami,“ dodal.

Matovič si počas tlačovky zložil aj rúško a obyvateľom Slovenska odkázal jeho pomerne často používanú frázu: „Nebojte sa, dobre bude“.

VIDEO: Matovič a jeho odkaz obyvateľom

Zrejme budúci premiér Eduard Heger, ktorý už získal podporu OĽANO a Sme rodina, avizoval, že ponuku zo strany Matovič prijíma a ešte v nedeľu večer sa stretne s predsedníctvom strany Za ľudí a bude sa usilovať o podporu strany a aj poslaneckého klubu.



Zľava ministri Jaroslav Naď, Eduard Heger a vicepremiérka Veronika Remišová prichádzajú do centrály strany Za ľudí 28. marca 2021.

Tiež chce požiadať predsedu SaS Richarda Sulíka o stretnutie s poslaneckým klubom, kde ich chce rovnako požiadať o podporu. „Ak sa mi to podarí, v pondelok požiadam o stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou,“ uviedol Heger. Dohodnúť sa chce na ďalšom postupe v súvislosti s rekonštrukci­ou vlády.

SaS je pripravená sa vrátiť do vlády

SaS v reakcii na aktuálne dianie uviedla, že prijíma Hegerovu ponuku a je pripravená vrátiť sa do vlády. Informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Zároveň strana ocenila krok premiéra Matoviča. „Veríme, že po jeho volebnom výsledku to nebolo ľahké rozhodnutie. Prijímame ponuku Eduarda Hegera,” doplnili liberáli.

Strana už avizovala na 19:30 tlačový brífing. Pred médiá má predstúpiť šéf liberálov Richard Sulík a poslanci.

Šéf Sme rodina Boris Kollár uviedol, že jeho hnutie „plne podporuje nového premiéra Eduarda Hegera. Má 17 poslancov hnutia Sme rodina a podporu sme mu už vyslovili.“

Kollár Matovičov krok víta a vďaka nemu sa ukončí kríza v koalícii, „ktorou sme nechtiac traumatizovali celé Slovensko”. Šéf parlamentu verí, že sa zomknú a budú to ťahať spolu ďalej. „Mrzí ma, že sa táto vláda zasekla pre personálne požiadavky a chcem za seba vyhlásiť, že ak by sme mali znova v budúcnosti traumatizovať spoločnosť hádkami pre personálne výmeny, tak by som z tohto miesta chcel povedať, že hnutie Sme rodina sa na tomto zúčastňovať nebude,” zdôraznil.

Remišová ďakuje Matovičovi za štátnické gesto

Ak neprídu partneri s návrhmi na pomoc ľuďom, ale opäť budú riešiť personálne veci, „tak sa zbalíme a z takejto vládnej koalície odídeme”.

Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová sa poďakovala Igorovi Matovičovi za „štátnické rozhodnutie v prospech Slovenska, ktoré dáva koalícii šancu na nový začiatok.” Podľa nej zbytočné konflikty v koalícii škodia Slovensku a počas pandémie sú urážkou občanov bez ohľadu na to, či prebiehajú v parlamente, vo vláde alebo na koaličných radách. „Chcela by som sa všetkým občanom ospravedlniť, že táto kríza trvala tak veľmi dlho,” dodala s tým, že jej záleží, aby táto koalícia pokračovala.