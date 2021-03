Matovič: Nastavil som druhé líce... a bolo to 'sakra' ťažké

VIDEO: Matovič bez rúška odkázal svojim priaznivcom: Dobre bude.

„V predvečer Veľkého týždňa, ktorý slávime ako symbol utrpenia, obety a odpustenia som sa rozhodol urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí v politike zažiadali môj odchod z postu predsedu vlády – rozhodol som sa stiahnuť personálne požiadavky voči našim koaličným partnerom. Vždy som sa riadil starozákonným pravidlom oko za oko, zub za zub. Dnes som nastavil druhé líce … a prezradím vám tajomstvo – bolo to sakra ťažké, pri mojej bojovnej povahe,) Slabosť? Nie, odpustenie a dobrý pocit,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.

Igor Matovič (OĽaNO) po takmer štyroch týždňoch vládnej krízy konečne vypočul volanie po svojej demisii. Oznámil, že sa vzdá funkcie predsedu vlády, v ktorej ho nahradí minister financií Eduard Heger a on sa posadí do kresla ministra financií. Zároveň stiahol zoznam podmienok, ktorými podmieňoval svoj odchod. Strany SaS a Za ľudí, voči ktorým mal personálne požiadavky, to privítali.

„Skôr než štátnické gesto to bolo gesto vynútené. Inak by hrozili predčasné voľby,“ reagoval na situáciu politický analytik Ján Baránek. Poznamenal, že prezidentka Zuzana Čaputová nemusí Matoviča za ministra financií vymenovať.

VIDEO: Sulík pozve Matoviča na pizzu, Cigániková chce interné ospravedlnenie.

Matovič ešte počas víkendu tvrdil, že vznik novej vlády ako aj celé rokovania blokuje SaS a najmä jej predseda Richard Sulík. „Tri strany sa snažíme dohodnúť, ale predseda jednej strany povýšil svoj vlastný osobný záujem nad záujem svojej strany, nad záujem Slovenska a na základe dodatočne vymyslenej požiadavky, ktorá mu má zabezpečiť stoličku na vláde, vytiahol svoju stranu z koalície a vlády,“ priblížil premiér svoj pohľad na zákulisie rokovaní.

VIDEO: Remišová: Ešte na obed to nevyzeralo tak, že premiér odíde.