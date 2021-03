Covid prekonalo na Slovensku takmer 9 500 detí do šesť rokov

Koronavírus prekonalo na Slovensku takmer 9 500 detí vo veku do šesť rokov, vyplýva z údajov, ktoré zverejnili zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní.

Hovorkyňa súkromnej zdravotnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová povedala, že ak má dieťa príznaky ochorenia, v prvom rade je potrebné telefonicky kontaktovať pediatra. Ten vypíše žiadanku na test a na jej základe dostane rodič informáciu s presným časom a miestom, kam sa má na test s dieťaťom dostaviť.

Hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann uviedol, že vo vekovej skupine do troch rokov mali vo VšZP 712 takýchto poistencov a vo veku od troch do šiestich rokov išlo o 1 431 detí. Pripomenul, že ide len o poistencov liečených pri diagnózach s potvrdenou infekciou alebo stavoch po prekonaní covidu. S potvrdenou infekciou tohto ochorenia bolo hospitalizovaných 32 detí vo veku do šesť rokov.

V súvislosti s covidom sa popisuje u detí aj výskyt multisystémového zápalového syndrómu, ktorý môže mať vážny priebeh. Tento syndróm v súvislosti s novým koronavírusom evidovali v štátnej zdravotnej poisťovni vo vekovej skupine do troch rokov u dvoch detí a vo veku od troch do šiestich rokov to boli štyri deti.

Ako uviedol PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský, detských poistencov vo veku do troch rokov, ktorí prekonali covid bolo 735 a vo veku od troch do šesť rokov to bolo 1514 detí.

Hospitalizovaných v nemocnici muselo byť pre túto diagnózu 17 detí do troch rokov a štyri deti vo veku od troch do šiestich rokov. Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa eviduje aj šesť prípadov detí s multisystémovým zápalovým syndrómom.

Beáta Dupaľová Ksenzsighová za zdravotnú poisťovňu Union priblížila, že od začiatku pandémie prekonalo ochorenie až 2050 ich detských poistencov vo veku do troch rokov. „Ďalších takmer 2 600 detí boli škôlkari a predškoláci vo veku od troch do šiestich rokov,“ doplnila s tým, že evidujú zatiaľ 15 detí vo veku do šesť rokov, ktoré museli byť prijaté s diagnózou covid-19 aj do nemocnice. V súkromnej zdravotnej poisťovni nemajú údaj o výskyte multisystémového zápalového syndrómu.

Veľa detí s pozitívnym sterom nemalo vôbec žiadne príznaky. „Ak sa cítia zle, tak ide hlavne o prejavy nádchy, kašľa, zvracania, alebo hnačky. Nemusia mať dokonca ani len horúčku,“ doplnila revízna lekárka súkromnej zdravotnej poisťovne Ingrid Dúbravová.

Aj keď sú aktuálne epidemiologické nariadenia prísne, pre dobrú imunitu je podľa lekárky dôležité, aby mali deti veľa pohybu na čerstvom vzduchu. Odolnosti detského organizmu pomôže aj podávanie D vitamínu, C vitamínu, zinku a selénu. „Samozrejmosťou by mala byť pestrá strava s dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny,“ dodala.