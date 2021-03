Zmeny vo vláde: Kto sa vráti a kto zostane v parlamente?

Podľa informácií Pravdy sa nie všetci bývalí ministri vrátia do svojich kresiel. Heger ako premiér bude prezidentku žiadať o znovuvymenovanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), šéfa rezort hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (SaS).

Do kabinetu by sa už nemali vrátiť dvaja exministri. Rezort zdravotníctva, ktorý po Marekovi Krajčím dočasne vedie Heger, by mal prevziať terajší štátny tajomník Peter Stachura.

Ani na rezort práce a sociálnych vecí by sa už nemal vrátiť Milan Krajniak (Sme rodina). Ten by podľa informácií Pravdy mal šéfovať parlamentnému brannobezpečnos­tnému výboru. Jeho terajší predseda Juraj Krúpa (OĽaNO) však povedal, že „takúto informáciu nemá“.

Ministrom by sa po Andrejovi Doležalovi (Sme rodina), ktorý nakrátko prevzal rezort po Krajniakovi, by sa mal stať Jozef Hlinka.