Bude Heger bábkou v rukách Matoviča? Alebo ho prerastie?

Tomáš Koziak

Všetko závisí od miery, do akej Igor Matovič bude chcieť riadiť Hegera. Určite sa dá predpokladať, že Matovič si ako šéf najväčšej vládnej strany bude chcieť zachovať istý vplyv na rozhodovanie vlády aj v podobe vplyvu na svojho straníckeho podriadeného. Na druhej strane to bude závisieť od miery, do akej sa bude chcieť Eduard Heger profesionálne aj osobne podriadiť tlaku Matoviča. Tieto veci momentálne posúdiť nemôžeme. Určite tam nejaká miera tlaku a vplyvu bude. Do akej miery to bude vplývať na rozhodovanie Hegera, je skutočne ťažké povedať. Ak sa pýtame, či táto výmena pomôže stabilite vládnej koalície, treba povedať, že príčiny koaličnej krízy boli predovšetkým v komunikačných problémoch Igora Matoviča a až potom vo vzťahu medzi Matovičom a Sulíkom. Tým, že už Matovič nebude premiérom a nebude tak vystupovať doma a v zahraničí, najväčší problém odpadne. Druhý problém vzťahu Matoviča so Sulíkom ale nezmizne, no čiastočne bude potlačený do úzadia, keďže Matovič už nebude mať toľko príležitostí na komunikačné skraty. Treba asi ale očakávať, že pochopia, kam ich tá vzájomná animozita doviedla a pokiaľ by sa to malo opakovať častejšie, koalícia môže padnúť a prišli by predčasné voľby. Myslia si preto, že sa poučili a v budúcnosti si dajú väčší pozor na to, ako budú komentovať jeden druhého.

Jozef Lenč

Ten ich vzťah sa ešte len ukáže. Aj v prípade vzťahu Robert Fico – Peter Pellegrini sa po čase ukázalo, že Pellegrini prerástol obraz, ktorý o ňom bol. Je preto možné, že na Hegera bude vplývať zodpovednosť a funkcia aj jeho nakoniec zmení. Akurát oproti Pellegrinimu má výraznú nevýhodu, že ten, voči ktorému sa bude chcieť vymedziť, nebude sedieť niekde ďaleko v parlamente, ale vedľa neho vo vláde. Ak Matovič nebude chcieť, Heger bude mať veľmi ťažké, aby čo i len pôsobil ako svojbytný premiér.

