Lavínová hrozba vo Fatrách klesla na prvý stupeň, v Tatrách je druhý

Za posledných 24 hodín napadlo od výšky 2000 metrov nad morom do piatich centimetrov nového, prevažne mokrého snehu. „Uvoľnenie lavín v Tatrách je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch,“ doplnil Sedlák. Upozornil, že vplyvom oteplenia a zrážok je tiež v slovenských pohoriach možné uvoľnenie spontánnych splazov až stredných lavín z mokrého snehu.

Ráno bolo na horách zamračené počasie, miestami hmla, s mrholením. Teplota sa pohybovala v rozmedzí od mínus 2,5 do plus štyroch stupňov Celzia. Fúkal prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 15, v nárazoch do 20 metrov za sekundu.