SHMÚ: Na Slovensku málo prší, na juhu sú úhrny zrážok rekordne nízke

Napríklad v Hurbanove evidujú zatiaľ v marci iba 2,3 milimetra zrážok. Ak by tam do konca mesiaca už zrážky neboli, tak mesačný úhrn zrážok v tohtoročnom marci by bol druhý najnižší od roku 1876, čiže aspoň za posledných 146 rokov. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom klimatologickom zhodnotení 12. týždňa.

Na severozápadnom, severnom a aj v niektorých regiónoch východného Slovenska bolo zrážok viac, ale aj tam sú podľa SHMÚ ich mesačné úhrny v porovnaní s dlhodobými priemernými mesačnými hodnotami nižšie, takže aj tam vznikol deficit zrážok. „Príkladom je Oravská Lesná, kde v období od 1. do 28. marca zaznamenali 45 milimetrov zrážok, čo bolo iba 55 percent obvyklého množstva zrážok pre toto 28-dňové obdobie, a deficit zrážok sa tam v tomto období zvýraznil o 37 milimetrov,“ spresnil ústav.

Od 11. februára do 28. marca dosiahli úhrny zrážok na meteorologických staniciach v Hurbanove tri milimetre, v Gabčíkove a Želiezovciach štyri milimetre. Nitra, Veľké Lovce a Žihárec zaznamenali päť milimetrov, Dudince šesť milimetrov, Bratislava-letisko a Mochovce sedem milimetrov, Bratislava-Mlynská dolina a Jaslovské Bohunice desať milimetrov.

„V tomto takmer sedem týždňov trvajúcom období to sú na niektorých miestach veľmi nízke hodnoty. Je to nepriaznivá situácia, lebo toto je základ pre šírenie sucha v nasledujúcom období. Doteraz negatívne dôsledky nedostatku zrážok nepodporovali teplotné podmienky,“ upozornil SHMÚ.

Vplyvom nižšej teploty vzduchu nebol až taký výrazný výpar. Aj toto sa však už zmenilo, pretože aj v marci sa v jeho posledných dňoch začala teplota vzduchu na najteplejších miestach dostávať do úrovne nad 20 stupňov Celzia, čím začal rásť výpar.

Z hľadiska stavu pôdnej vlahy a sucha sa situácia v porovnaní s minulým týždňom takmer nezmenila. Na strednom a západnom Slovensku sa aktuálne miestami nachádza začínajúce sucho a lokálne až mierne sucho.

V horných 40 centimetroch je začínajúce až mierne sucho na približne štvrtine územia. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 40 až 50 percent na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší mínus 40 milimetrov lokálne na strednom Slovensku.

V prípade meteorologického sucha sa situácia v porovnaní s minulým týždňom mierne zlepšila len na východe Slovenska a aktuálne stále prevažujú na Slovensku mierne suché až veľmi suché podmienky.

„Podľa indexu SPI je extrémne sucho v Bratislave, Žihárci, Hurbanove, Mochovciach a Dudinciach. Normálne vlahové podmienky sú podľa indexov SPEI a SPI prevažne na severovýchode, Spiši, ale aj na Kysuciach a Orave,“ spresnil SHMÚ. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Kuchyni okolo mínus 60 milimetrov a Oravskej Lesnej okolo mínus 50 milimetrov.