Nová vláda bude na Zelený štvrtok

Rok a deväť dní. Len toľko vydržala vláda Igora Matoviča. Odchádzajúci premiér zložil do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej demisiu a poverenie na zostavenie vlády si od nej prevzal podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger. Zavŕšil sa tak chaos, ktorý viedol až k vynútenému odchodu premiéra. Na Zelený štvrtok by malo Slovensko poznať nový kabinet.

Koaličná kríza je už v podstate ukončená. Požiadavka, aby odišiel z kabinetu minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) a premiér Matovič, je naplnená. Krajčí podal demisiu 12. marca, premiér v utorok.

Vo vláde však Matovič zostane na pozícii ministra financií. Koaliční partneri z SaS a Za ľudí toto riešenie síce označili za "kreatívne“, no v nedeľu pristúpili na dohodu a budúci premiér Heger začal kreovať svoj kabinet.

Kompletné zloženie novej vlády zatiaľ nie je oficiálne známe, ale doplniť by ju mali len dve nové tváre. Po prevzatí poverenia na zostavenie vlády Heger prezidentke na papieri priniesol podporu 91 parlamentných poslancov. Koalícia má v súčasnosti v Národnej rade k dispozícii 93 mandátov. Dôveru budúcej vláde nevyjadrili dvaja – z hnutia OĽaNO. Politologička Aneta Világi si myslí, že nový kabinet má šancu získať späť dôveru ľudí, musí sa však správať inak ako doteraz.

VIDEO: Matovič pohnutým hlasom: Prosím o odpustenie všetkých chýb.

„Bol to síce len jeden rok, ale cítim sa, ako by ich bolo desať. Bol to najťažší rok pre Slovensko od 2. svetovej vojny a prežil som ho v jedných topánkach, s jedným svedomím a s jediným cieľom – chrániť životy a zdravie ľudí,“ vyhlásil Matovič po demisii. „Prosím o odpustenie všetkých chýb, ktoré som za ten rok spravil. Nebojte sa, dobre bude a Edovi určite môžete veriť,“ dodal s dojatím v hlase, keď si nakrátko sňal z tváre respirátor.

Matovičov odchod nazval Heger, podobne ako aj ostatní koaliční partneri, opäť veľkolepo – štátnickým gestom. „Igor, chcem ti aj z tohto miesta poďakovať za to veľké gesto, ktoré si urobil. Je to gesto, ktoré v slovenskej politike nemá obdobu, pretože neodstupuješ kvôli vraždám ani kvôli korupcii, ale kvôli tomu, aby si priniesol pokoj, nádej a aby sa Slovensko stalo krajinou, kde budeme radi žiť. Upokojil si situáciu medzi koaličnými partnermi a dal Slovensku nádej, že boj proti korupcii a za lepší život ľudí budeme môcť dotiahnuť do konca. Tak ako sme to spolu ťahali za jeden povraz, verím, že budeme aj naďalej pokračovať,“ dodal Heger.

Krajniak vládou pohrdol

Podľa Čaputovej hovorcu Martina Strižinca mal Heger už prezidentke predstaviť mená svojich ministrov. Do vlády by sa však mali vrátiť takmer všetci jej bývalí členovia. Popri výmene Matoviča s Hegerom by nových šéfov mali dostať len ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce.

Rezort zdravotníctva by mal viesť brigádny generál Vladimír Lengvarský. Pred utorkovým rokovaním vlády to oficiálne potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). „Bude mi ľúto, že odchádza z čela Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde odviedol výbornú prácu a musel prijať ťažké rozhodnutia, pri ktorých preukázal manažérske i ľudské kvality,“ povedal Naď. „Budem ale veľmi rád, že Slovensko získa takéhoto špičkového odborníka na čele ministerstva,“ do­dal.

Ministerstvo práce by mal v novej vláde Eduarda Hegera (OĽaNO) viesť doterajší poslanec hnutia Sme rodina Jozef Hlinka. Vo funkcii nahradí podpredsedu hnutia Milana Krajniaka, ktorý svoju nečakanú demisiu podal ešte 15. marca. V súčasnosti je už poslancom Národnej rady. Do vládneho kabinetu sa spolu s kolegami vrátiť nechystá, podľa vlastných slov chce vládu podporovať z parlamentu.

Podobne ako v prípade jeho demisie, aj toto jeho rozhodnutie ostalo pomerne nepochopené a nevysvetlené. „Podal demisiu, ktorá nebola žiadaná. Nebolo to gesto, ktoré by pomohlo upokojiť situáciu. Z pohľadu voliča táto obeta, ako jeho demisiu prezentovali, ostáva nepochopená. Ani z politologického hľadiska to nedávalo zmyslel, pretože Krajniak bol najexponovanejším aj najúspešnejším ministrom hnutia Sme rodina. Zrejme za tým treba hľadať iné dôvody, než tie typické politické,” poznamenala politologička Aneta Világi.