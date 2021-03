Vláda povolila individuálne návštevy kostolov, testy budú platiť dlhšie

Výnimky zo zákazu vychádzania sa rozšíria o ďalšie dva body. Platiť bude na cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť. Dodržiavať sa však budú musieť protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. V stredu na svojom rokovaní to schválil vládny kabinet.

Okrem toho schválili aj ďalšiu výnimku zo zákazu vychádzania, a to na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a na cestu späť. Rovnako aj v tomto prípade bude dôležité dodržiavať protiepidemio­logické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. Obe výnimky budú platiť od štvrtka 1. apríla.

Výsledkom negatívneho antigénového testu alebo RT-PCR testu z obdobia od 1. do 4. apríla sa bude môcť verejnosť preukázať až do 11. apríla, a to i tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok testov nie starších ako sedem dní.

Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí) v súvislosti s otváraním kostolov ešte pred začiatkom rokovania vlády povedala, že k tejto téme nemajú žiadne materiály na zasadnutie.

Poznamenala, že sa hovorilo len o individuálnych návštevách kostolov. „Veľkonočné sviatky sú jedny z najväčších kresťanských sviatkov v roku a viem si predstaviť, že individuálne návštevy kostolov by mohli byť povolené,“ povedala.