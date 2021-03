Do konca online sčítania obyvateľstva ostávajú posledné hodiny, upozornila na to i Čaputová

Prezidentka Zuzana Čaputová pripomína obyvateľom, že majú posledné hodiny na to, aby sa sčítali. Poukazuje na to, že dáta získané zo sčítania pomôžu ich mestu, obci, cirkvi či komunite, aby boli v budúcnosti spravodlivejšie financované na svoj rozvoj. Hlava štátu na to upozorňuje na sociálnej sieti.