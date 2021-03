Vláda netuší, čo pri kostoloch schválila. Dozvie sa to z Mikasovej vyhlášky

VIDEO: Heger: Nie je to tak, že schválime, čomu nerozumieme.

Vláda na svojom zasadnutí v stredu 31. marca schválila opatrenia, ktoré majú platiť už od štvrtka 1. apríla 2021. V akej podobe, nie je známe.

Prijala dopnenie uznesenia vlády zo 17. marca, do ktorého pridala aj bod 31, ktorý hovorí, že „s účinnosťou od 1. apríla 2021 cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní protiepidemio­logických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť.“

Na otázky novinárov, či to nebude ďalšia možnosť, aby ľudia mohli prechádzať bez problémov medzi okresmi a tým zvyšovať nežiaducu mobilitu, Heger ubezpečoval, že nie. Keď však dostal otázku, v ktorej zazneli slová, že „ľudia si môžu sadnúť do kostola na nejakú individuálnu modlitbu“, novinárku prerušil so slovami, že nevie, či to znamená práce toto a dodal, že to bude musieť špecifikovať hlavný hygienik Ján Mikas. Tvrdí, že na vláde schvaľujú len rámec a spoliehajú sa na odborníkov. Na otázku, aká je jeho predstava o tomto opatrení, uviedol:

„Moja predstava vôbec nie je podstatná. Ja by som určite nechcel zaviesť občanov tým, že poviem nejakú svoju predstavu. Tak ako 'hovorím, predsa ja nebudem hovoriť o tom, ako sa robí chirurgický zákrok, keď na to sú tu chirurgovia. Ani môj náozr na to nebudem hovoriť, lebo to by som zaviedol ľudí,“ povedal Heger.

Takže ste dnes schválili výnimku, ale neviete, čo tá výnimka znamená, zaznelo zo strany redaktorky. „To určite takto neznie… Buďme voči sebe korektní.. To by bolo veľmi zavádzajúce a nekorektné, aby sme povedali, že niekto schváli niečo, čomu nerozumie,“ povedal Heger a dodal, že máme veľmi kompetentných ľudí v konzíliu odborníkov, na ktorých sa „rád spoľahne“ a nechá si odporučiť bez toho, aby „tomu tak detailne rozumel“.