Čepček z OĽaNO nepodporil budúcu vládu: Nebudem podpisovať bianco šek pre prezidentku

Vyslovili mu podporu ako budúcemu premiérovi a rovnako aj jeho budúcej vláde. Tá by mala až na dve výnimky kopírovať vládu Igora Matoviča (OĽaNO).

Video: Šipoš o dvojici z OĽaNO, ktorá nepodporila vládu.

Okrem toho, že z premiéra Matoviča by sa mal stať minister financií a z ministra financií Hegera premiér, na stoličku ministra zdravotníctva by si mal sadnúť brigádny generál Vladimír Lengvarský, a rezort práce a sociálnych vecí by mal zasa viesť poslanec hnutia Sme rodina Jozef Hlinka. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu s Hlinkom osobne stretla, potvrdila kancelária prezidentky.

K podpore vlády sa nepripojili dvaja poslanci hnutia OĽaNO: György Gyimesj a Martin Čepček. Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš tvrdí, že je to slobodné rozhodnutie oboch poslancov.

„Do mája som suspendovaný z klubu OĽaNO, takže som nebol účastný žiadnych rokovaní klubu o kríze, netuším aké postoje a argumenty má predsedníctvo OĽaNO (ani len, kto je jeho členom), poverené externými rokovaniami. V utorok doobeda počas bežiacej schôdze zháňali podpisy ‚za novú vládu‘ – ale v čom bude nová? Nebolo tam uvedené ani či bude I. Matovič ministrom, či budú kreslá rozdelené podľa výsledkov volieb, kto prevezme zdravotníctvo … takže mi prišlo nezodpovedné podpisovať bianco šek pre pani prezidentku, s ktorou mám veľmi zlé skúsenosti napríklad zo stále nedoriešenej kauzy Istanbulského dohovoru. Koniec-koncov, ten uponáhľaný podpisový hárok nemá žiadnu oporu v legislatíve: rozhodujúce bude oficiálne hlasovanie o dôvere konkrétnej vláde – ktorú ešte ani dnes nepoznáme – v parlamente. Zrejme o mesiac,“ reagoval oficiálne Čepček.