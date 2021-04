Veľká noc je opäť pod kontrolou, na cestách bude polícia aj armáda

Počas nadchádzajúcich sviatkov čakajú Slovákov zvýšené policajné kontroly nielen na hraniciach okresov. Okrem toho sa predĺži platnosť testov až do 11. apríla a veriaci majú povolené individuálne návštevy kostolov.

Úrad verejného zdravotníctva však varuje, že toto rozhodnutie neznamená, že sa povoľujú omše. „Individuálna duchovná služba zahŕňa najmä spovedanie a duchovný rozhovor s duchovným," upozorňuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková. Slúženie svätých omší a vykonávanie liturgických obradov Veľkej noci je podľa hygienikov stále možné iba on-line.

Zastupujúci minister zdravotníctva a budúci premiér Eduard Heger (OĽaNO) tvrdí, že povolenie individuálnej duchovnej starostlivosti odporučilo Konzílium odborníkov ešte minulý týždeň a vláda ho len prebrala. Heger sa pritom v pondelok stretol s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Na stretnutí mali preberať problémy veriacich počas lockdownu.

Budúci premiér upozorňuje, že naďalej platí zákaz prechádzať z okresu do okresu, preto sa neobáva, že by ľudia zneužívali cestu do kostola na individuálnu duchovnú starostlivosť.

Od štvrtka platí aj ďalšia výnimka zo zákazu vychádzania. Poľovníci majú dovolené vychádzky za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a na cestu späť.

VIDEO: Usmernenie k individuálnej duchovnej starostlivosti.

Modlitba namiesto psychiatra

„Dnes môžete ísť k psychiatrovi, ale už nemôžete ísť k duchovnému, ktorý robí podobnú činnosť,“ vysvetľuje Heger povolenie individuálne ísť do kostola. Podľa neho nejde o žiadne veľké uvoľňovanie, no nevedel ani vysvetliť, ako bude vyzerať „cesta na účel individuálnej duchovnej starostlivosti“. Viac mal výnimku špecifikovať hlavný hygienik Ján Mikas. Heger tvrdí, že na vláde schvaľujú len rámec a spoliehajú sa na odborníkov.

Ideálnym miestom pre individuálne vykonávanie duchovnej služby je podľa Úradu verejného zdravotníctva exteriér okolo kostola alebo dobre vetrateľný priestor. V prípade zlého počasia je možné ju poskytnúť v budove, pričom sa v priestore môže pohybovať len obmedzený počet osôb, maximálne šesť. Rovnako musia kňazi dodržiavať prísne hygienické opatrenia pri starostlivosti o COVID-19 pacientov.

Platnosť testu sa predĺži

Ľudia, ktorí podstúpia testovanie od 1. do 4. apríla, sa budú môcť jeho výsledkom preukazovať až do 11. apríla. Dôvodom predĺženia platnosti testov sú nadchádzajúce veľkonočné sviatky, počas ktorých nemusia fungovať všetky odberné miesta.

Mobilným odberovým miestam sa končí od apríla zmluva s ministerstvom zdravotníctva, na základe ktorej dostávali antigénové testy či dotáciu na personál. Nové zmluvné podmienky obsahujú zníženie platieb takmer o 40 percent a niektoré odberné miesta preto končia svoju činnosť.

Dôvodom nových zmlúv je aj veľká zmena stratégie antigénového testovania. Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík hovorí, že už v apríli by sa mala skončiť povinnosť testovať sa každý týždeň, detaily však ešte prezradiť nechcel.

**VIDEO: Desatoro veľkonočných odporúčaní.

Hygienické desatoro

Podľa Hegera zvládnutie padnemickej situácie počas Veľkej noci „ukáže, aké budeme mať na Slovensku leto“. Minister pripustil, že ak sa situácia po sviatkoch zhorší, vláda pristúpi k sprísneniu opatrení.

Konzílium odborníkov radí obmedziť stretnutia, odložiť šibačku aj oblievačku a na bohoslužbách sa zúčastniť len virtuálne. Počas pobytu v prírode by sa podľa nich nemali vytvárať veľké skupiny ľudí a cestovať by sa malo len v rámci okresu. Odborníci vyzvali na nosenie rúšok a respirátorov i na individuálny šport v prírode. Cestovanie mimo okresu napríklad za rodinou však neodporúčajú.

„Ukazuje sa, že máme šancu na zmenu k lepšiemu. Je to pre nás po dlhom a ťažkom období povzbudenie. Aby sa pozitívny trend potvrdil, musíme teraz držať spolu a byť disciplinovaní,“ vyzýva hlavný hygienik Mikas. Chápe, že bude ťažké vzdať sa stretnutí s rodinou a priateľmi, spoločnej oslavy viery alebo tradičnej šibačky. „Musíme to však urobiť. Po Vianociach sme všetci videli, akú veľkú cenu môžeme zaplatiť za pár bezstarostných dní. Nedopusťme, aby sa to zopakovalo,“ apeluje Mikas.

Pozor, kontroly

Veľkonočné sviatky a zodpovednosť počas nich budú podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) pre boj s pandémiou ochorenia COVID-19 kľúčové. Ľudí požiadal, aby necestovali a dodržiavali opatrenia.

„Ak vydržíme, verím, že sa podarí zraziť definitívne krivku chorobnosti dole,“ uviedol. Potvrdil, že polícia bude vykonávať zvýšené kontroly. „Zameriame sa jednak na hranice, ale aj na hranice medzi okresmi,“ doplnil.

Polícia počas sviatkov od 1. do 5. apríla zintenzívni kontroly zamerané na dodržiavanie opatrení. Na hraniciach bude nepretržite kontrolovať všetkých prichádzajúcich. Policajti aj vojaci budú nasadení aj na hranice okresov. „Do opatrení nasadíme maximálny počet policajtov v uniformách aj v civilnom oblečení. Pomáhať im budú aj príslušníci Ozbrojených síl SR,“ spresnila hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

VIDEO: Heger: Nie je to tak, že schválime, čomu nerozumieme.