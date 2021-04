Hlas: K prezidentke si prišli po dôveru tí istí ľudia, ktorí ju premrhali

K prezidentke si vo štvrtok prišli po dôveru tí istí ľudia, ktorí ju od nej prijali pred rokom a ktorí ju premrhali. Uviedol to v stanovisku poslanec parlamentu a líder mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini. Podľa lídra Smeru Roberta Fica je vládna koalícia naďalej odsúdená na chaos a hádky.

„Doterajší premiér a minister financií si len vymenili miesto a vymenovali nám druhú vládu Igora Matoviča (OĽaNO),“ skonštatoval Pellegrini. Dodal, že prvá vláda Matoviča zlyhala v boji s pandémiou či nezvládla pomoc ekonomike. „Po týchto zlyhaniach neprišla žiadna sebareflexia. Vo vláde zostal Matovič aj Richard Sulík (SaS),“ dodal Pellegrini.

S novovymenovanou vládou neprichádza žiadna nová kvalita alebo záruka zlepšenia. Vládna koalícia je naďalej odsúdená na chaos a hádky. Vyhlásil to predseda Smeru a expremiér Robert Fico počas štvrtkovej tlačovej konferencie v reakcii na menovanie rekonštruovanej vlády pod vedením Eduarda Hegera (OĽaNO). Fica tiež mrzí, že z inštitútu demisie urobila koalícia nástroj vydierania a ústavu používajú ako hračku.

„Nebudem už teraz súdiť vládu SR, ale dnes už prakticky nikto v krajine nepochybuje, že je to vláda, ktorá zodpovedá za takýto obrovský počet obetí pandémie,“ povedal. Poukázal pritom na denný nárast úmrtí v súvislosti s covidom, pričom podľa neho zrejme v pondelok (5.4.) prekročí Slovensko hranicu 10-tisíc obetí.

Fico kritizoval i prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Mala sa podľa neho ku kríze postaviť kategoricky a tak, ako sa od nej očakáva. Tvrdí, že situácia mohla byť odlišná, no prezidentka dala prednosť iným záujmom. Situáciu mala podľa neho vyriešiť demokratickým spôsobom a umožnením opätovného prerozdelenia mandátov.

Hegerovi zablahoželal k funkcii premiéra. Nepovažuje to však za dobré pre Slovensko a pýta sa, aké dedičstvo zanechal Heger na ministerstve financií. Smer kritizuje plán obnovy, ktorý Heger pripravoval a hovorí aj o rozvrátených verejných financiách. Smer tvrdí, že nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) mal vo svojich výrokoch zľahčovať covid a ak je to pravda, mal by rovno odstúpiť.

Podľa šéfky mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Ireny Bihariovej to nový premiér nebude mať ľahké.Podľa Bihariovej nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) preberá štafetu v situácii, keď jeho predchodca znížil dôveryhodnosť vlády či naštrbil vzťahy v koalícii a prispel k rastu preferencií opozície.

„Eduard Heger má šancu dokázať, že svoje povinnosti pri riadení krajiny zvládne lepšie ako jeho predchodca. Má zároveň možnosť presvedčiť verejnosť, že pri tom dokáže odolávať vplyvu a pokynom straníckeho šéfa a ministra financií Igora Matoviča,“ uviedla Bihariová.