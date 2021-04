Sociológ Vašečka v Ide o pravdu: Krajina je po bitke. Heger by mal využiť šancu, ktorú dostal

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Michala Vašečku v relácii Ide o pravdu.

Odchod expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO) nevníma sociológ Michal Vašečka zo spoločnosti Bratislava Policy Institute ako štátnické gesto. „Bol pritlačený k múru, a nemal kam uhnúť,“ povedal v relácii Ide o pravdu.

To, že Matovič zostal vo vláde ako minister financií, vníma ako prejav slabosti, keď politici „nedokážu odísť“. Vzťah nového premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a jeho predchodcu vníma ako silný, a predpovedá, že takým zostane ešte niekoľko týždňov.

Kľúčovým momentom pre zmenu bude moment, keď Heger začne byť úspešnejší ako Matovič.

„Čo urobí potom expremiér, to je dôležité,“ upozornil Vašečka. Ďalším testom pre koalíciu bude podľa neho prvé nedorozumenie Matoviča s Richardom Sulíkom (SaS).

„Môže to Heger ustáť, ak bude populárnejší on a aj jeho vláda,“ doplnil sociológ. Nevylúčil, že nárast popularity vlády pod novým premiérom prinesie napätie do poslaneckého klubu hnutia OĽaNO.

V relácii sa dozviete, prečo má Heger lepšiu pozíciu ako Matovič. Ale aj to, aký výsledok predpovedá referendu opozície o vypísaní predčasných volieb. A čo si Vašečka myslí o odchode Milana Krajniaka (Sme rodina) z postu ministra práce a sociálnych vecí? Pozrite si reláciu Ide o pravdu so sociológom Michalom Vašečkom.