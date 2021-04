Očkovanie seniorov mešká. Dáta bez pátosu: Chyba je v stratégii

Podľa iniciatívy Dáta bez pátosu sa pod toto vysoké číslo podpisuje aj očkovacia stratégia. „Nie, že by nezomierali aj normálne (nad 80 rokov je ročná miera umierania 10 %), ale 1 000 len na COVID je veľa, toľko ľudí nezomrelo ani vo Fínsku a ani v Nórsku spolu vo všetkých vekových skupinách za celú koronu – za 13 mesiacov,“ upozorňujú analytici.

Za vyše tri mesiace je na Slovensku zaočkovaných 57-tisíc seniorov. „Za sobotu sme vytreli a otestovali 557-tisíc ich detí a vnukov. Už sme spolu otestovali 22 miliónov prevažne zdravých ľudí,“ pokračujú Dáta bez pátosu vo vyratúvaní.

Dôvod naznačujú. „Nenašli sme asi hodinu času a 50 eur odmenu na jedného seniora pre zdravotníka/záchra­nára/doktora, aby zašli k seniorovi domov a zaočkovali dodatočných 57-tisíc seniorov, aby sme sa dorovnali Čechom alebo 2 × 57-tisíc seniorov, aby sme sa dorovnali Islandu,“ tvrdia analytici.

Podľa nich by sa 57-tisíc seniorov dalo zaočkovať za dva mesiace s 22 pracovnými dňami, ak by na to bolo nasadených 150 zdravotníkov so sanitkami. „Stálo by to 2,8 milióna eur na odmenách,“ pokračujú ďalej.

Do protikladu dávajú vynútené testovanie, keď za jeden test zaplatí štát 5 eur. „A ten istý štát potom denne pošle 50 výjazdov sanitiek k chorým seniorom a nakladajú ich z 12. poschodia paneláku alebo z konca dediny do sanitky a prinesú lekárom, aby sa o nich 2–3 týždne starali na lôžku s kyslíkom, prípadne s ventilátorom,“ opisujú realitu.

„A viete s čím prišla nová vláda? V apríli spúšťa novú dokonalejšiu testovaciu stratégiu. Nie očkovaciu, ale testovaciu stratégiu, taktiku a plán. Mali sme to naopak na jeseň, máme to naopak na jar a teraz nezaočkovaným a ohrozeným starkým otvoríme kostoly. Ak to platí od soboty, tak sa ich viac ako 50 tohto momentu nedožije,“ varujú analytici.

Podľa nich zomrie každú hodinu na Slovensku jeden až dvaja seniori nad 80 rokov na koronavírus. Vo Fínsku a v Nórsku spolu dvaja za deň. „Je čas sa pozrieť na dáta a venovať sa prioritám,“ dodávajú Dáta bez pátosu.