Bamlanivimab putuje na Slovensko, pre rizikové prípady s kovidom

Liek sa podáva do žily a vďaka nemu by sa pacienti nemali dostať na jednotky intenzívnej starostlivosti. Liek by teda mohol významne ovplyvniť liečebný proces v skupine seniorov nad 65 rokov, diabetikov, ľudí s poruchou imunity alebo po transplantáciách. Teda pacientov, u ktorých sa predpokladá ťažký priebeh ochorenia a napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

O dovoz Bamlanivimabu žiadali lekári ešte vlani v novembri. Nakoniec prišiel až teraz, v marci. Tesne pred odchodom stihol dnes už bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) podpísať povolenie na terapeutické využitie neregistrovaného lieku na liečbu mierne a stredne ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva zabezpečilo 15-tisíc dávok za viac ako 11,7 milióna bez DPH.

Bamlanivimab zatiaľ nie je schválený Európskou liekovou agentúrou (EMA). Protilátka je vo fáze priebežného hodnotenia, vydanie rozhodnutia o registrácii sa predpokladá v júni či júli. Nakúpili ho Česko aj Maďarsko.

Rezort zdravotníctva má záujem získať aj liek Regeneron – REGN-CoV-2. Funguje na podobnom princípe ako Bamlanivimab a je podávaný infúzne do žily. Je to látka, ktorou sa liečil aj americký prezident Donald Trump. Ministerstvo sa zapojilo do verejného obstarávania na úrovni Európskej komisie a na Slovensko by malo doraziť 5 000 molekúl. EMA odporučila na liečbu pacientov, ktorí nepotrebujú doplnkovú liečbu kyslíkom a hrozí im riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. Podľa predbežných údajov znižuje vírusovú nálož, čím znižuje riziko závažného priebehu ochorenia.

Radia imunite, ako sa brániť

Monoklonálne protilátky sú navrhnuté tak, aby pomáhali telu vybudovať si pasívnu imunitu. Obsahujú protilátky, ktoré pacientov chránia pred vírusom. Vedci ich dokážu izolovať a namieriť proti dôležitému miestu na spike proteíne, ktorým sa vírus prichytáva na bunke. Pred pandémiou sa používali napríklad pri liečbe a diagnostike onkologických ochorení, no obsahujú ich aj tehotenské testy.

Tejto liečbe sa hovorí pasívna imunizácia a funguje ako dočasná výpomoc pre nezaočkovaný imunitný systém, ktorému by inak trvalo niekoľko dní, kým si začne tvoriť svoje vlastné protilátky.

O dovoz Bamlanivimabu požiadal ako prvý prezident Slovenskej spoločnosti infektológov profesor Pavol Jarčuška. Podľa neho liečbu monoklonálnymi protilátkami momentálne odborníci vyhodnocujú ako najefektívnejšiu. .„Je to skupina liečiv, ktoré sú veľmi nádejné a okolité krajiny ich už objednávajú,“ povedal na margo monoklonálnych protilátok.

„Tieto lieky sú efektívne a sú aj veľmi nákladné," upozorňuje Jarčuška, ktorému navyše – hoci žiadal o dovoz lieku – chýbajú aj údaje. No podľa Jozefa Šuvadu, člena Konzília odborníkov, lekára a experta WHO, je to len jeden z mnohých liekov, ktorý by mal byť na Slovensku dostupný.

„Myslím si, že vo všetkých európskych krajinách okrem našej tento liek podávajú už niekoľko mesiacov. My sme v novembri žiadali, aby tento liek priviezli na Slovensko," priblížil Šuvada, ktorému sa nepáči prístup ministerstva zdravotníctva v prípade liečiv na COVID-19.

Čo sa týka ivermektínu, kolchicínu alebo vakcíny Sputnik V, mal by rezort podľa Šuvadu reagovať pružnejšie. Keď sa už rozhodne po tlaku verejnosti liek doviezť na Slovensko, mal by aspoň sledovať jeho účinky a pripraviť akademickú štúdiu.

„My sme pripravili celý systém zberu dát o tom, ako liek zaberá. Pripravili sme aj plán distribúcie lieku, všetky potrebné protokoly, informovaný súhlas pacienta a na ministerstve nič," dodal Šuvada.

Uvoľňuje lôžka

Koncom februára vyhodnotil Český ústav na kontrolu liekov bezpečnosť Bamlanivimabu ako dostatočnú na jeho mimoriadne použitie. Začali ho podávať pacientom, u ktorých sa predpokladá ťažší priebeh ochorenia a hospitalizácia. Po infúznom podaní, trvajúcom dve hodiny, pacient odchádza domov. Ako prvá dostala infúziu pacientka v Thomayerovej nemocnici v Prahe 26. februára.

V tej nemocnici dosiaľ podali Bamlanivimab dvadsiatke pacientov. „Dobrým signálom je, že nikto z nich už ďalej nepotreboval ďalšiu zdravotnú starostlivosť,“ informoval hovorca nemocnice Peter Sulek, no priznáva, že výsledky zatiaľ nie sú isté, pretože bol podaný len malej vzorke pacientov.

Protilátky sa rozhodli podávať aj pacientom v Maďarsku, a hlásia dobré skúsenosti. Riaditeľ Juhopeštianskej nemocnice Centrum István Vályi-Nagy uviedol, že na webovej stránke tejto nemocnice sprístupnia všetky príslušné informácie o Bamlanivimabe, ako napríklad návod na použitie, ale aj formulár, v ktorom pacient vyjadrí súhlas s liečbou týmto liekom. Aplikujú ho pacientom s ľahším, ale už aj so stredne ťažkým priebehom ochorenia.

Ako prvý členský štát Európskej únie nasadilo tento liek Nemecko. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva štúdie ukazujú, že podávanie takýchto protilátok by mohlo pomáhať pri obmedzovaní množstva koronavírusu v tele, čo by malo pozitívny vplyv na priebeh choroby.