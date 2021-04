Rozhorčení rodičia: Deti nám do jaslí nezobrali, ale platiť musíme

Žilinské štátne jasle sú predbežne zatvorené na dva týždne, no možno to kvôli epidemiologickej situácii potrvá aj dlhšie. Brány tohto zariadenia sú teraz otvorené len pre deti, ktorých obidvaja zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre.

„Tí ostatní majú svoje deti doma a tým im vznikli dvojnásobné náklady za súčasne zníženého príjmu. Pred túto situáciu boli postavení doslova zo dňa na deň, keďže mesto s jasličkami riadne a včas nekomunikovalo. Naďalej teda musia hradiť plnú sumu ošetrovného za celý mesiac, no zároveň ich viac stojí strava a starostlivosť o dieťa,“ hovorí advokátka Liliana Smiešková Kazerooni, ktorá pro bono, čiže bezplatne, zastupuje nespokojných rodičov.

Niektorí sú vraj nútení zaobstarať si na toto obdobie dočasné opatrovateľky, aby mohli ísť do práce – duplicitne tak platia za starostlivosť o dieťa. „Pritom máme, na základe telefonátu, z ministerstva práce informáciu, že mestám odporučili požadovať úhradu od rodičov len v alikvotnej sume, teda len za reálne poskytnuté služby,“ tvrdí advokátka.

Podľa nej je v poriadku, že sa takéto platby uhrádzajú napríklad v prípade ochorenia jasličkára, keď vznikne „prekážka“ na strane rodičov. Iné však je, keď prístup zamedzí štát. Podčiarkla, že nejde o malú sumu, keďže takáto starostlivosť vyjde v Žiline zhruba na 300 eur mesačne. „Zo strany mesta toto možno považovať za konanie v rozpore s dobrými mravmi, aby požadovalo plnenie za služby, ktoré rodičom neposkytlo – najmä keď sa v súčasnosti často skloňuje slovo spolupatričnosť,“ povedala.

Kto sa odhlási, stratí miesto

Advokátku oslovili niekoľkí rodičia, no väčšina z nich nechce byť menovaná. „Boja sa represií v podobe následného neprijatia dieťaťa do predškolského zariadenia a podobne,“ ozrejmila právnička, ktorá je presvedčená, že za neposkytnuté služby mesto jednoducho nemá pýtať úhradu. „Dalo by sa to riešiť alikvotnou sumou, veď takto to samospráva robila aj v prvej vlne. Nechápem, prečo to teraz nejde,“ poznamenala.

Ako právna zástupkyňa rodičov chce vyzvať mesto na prehodnotenie tohto rozhodnutia. Doplnila, že dotknutým rodičom vznikla škoda, pričom takéto konanie samosprávy je možné hodnotiť ako bezdôvodné obohatenie.

Veronika je mamou syna, ktorý navštevoval jasle na Puškinovej ulici v Žiline dva mesiace, no teraz ho má doma. „Zvláštne je, že mesto kvôli pandémii jasle zavrelo, ale súkromné zariadenia fungujú,“ podotkla. Spravodlivé by podľa nej bolo, keby jej odrátali aspoň tretinu z pôvodnej sumy, teda 100 eur.

„Za ne by som si mohla najať opatrovateľku. Okrem toho, ja sa tiež musím za niečo o dieťa postarať – robím mu kuchárku, upratovačku a podobne,“ povedala. Pripomenula, že ak by dieťa odhlásila, stratili by miesto. „Do jaslí dávajú svoje ratolesti tí, ktorí nie sú schopní utiahnuť rodinu z jedného príjmu. Preto musia pracovať obidvaja rodičia, ale takto sa to nedá. Malo by sa to riešiť,“ doplnila Veronika.

Katarína má dcéru, ktorá chodí do jaslí na Veľkej okružnej ulici, ktorých zriaďovateľom je tiež mesto. Keďže dievčatko oslávilo v januári tri roky, jej rodičia už zaň platia len 90 eur mesačne.

„Tiež ale hradíme plnú sumu napriek tomu, že zariadenie je zatvorené,“ povedala. Robiť prácu z domu a zároveň sa starať o dieťa je pre ňu nepredstaviteľné. „Malú preto denne vozíme do Martina k starým rodičom, čím nám vznikajú ďalšie náklady za dopravu. Zároveň platíme jasle, to je neférové,“ mieni.

Ide o sociálnu službu

Žilinský hovorca Vladimír Miškovčík potvrdil, že na začiatku pandémie, teda vlani v marci, pristúpilo mesto pri uzatvorení všetkých prevádzok k zníženiu poplatku za jasle na alikvotnú sumu. „V tom období boli zariadenia v prevádzke len osem dní. V decembri, z dôvodu pozitivity zamestnancov na Veľkej okružnej ulici, bol opäť znížený poplatok o polovicu, lebo jasle boli v prevádzke iba osem dní,“ uviedol. Teraz v marci fungovali zariadenia pre všetky deti pätnásť dní, čo sú dve tretiny z mesiaca.

„V prípade uzatvorenia detských jaslí v súvislosti s krízovou situáciou má nemocensky poistený rodič nárok na pandemické ošetrovné počas celej doby trvania krízovej situácie,“ upozornil Miškovčík. Uvedomujú si vraj, že situácia je v súčasnosti takmer pre všetkých rodičov ťažká. „Mesto v rámci svojich možností upravilo poplatky, aby vyšlo v ústrety rodičom. O tom, že budú detské jasle fungovať v upravenom režime, boli všetci rodičia vopred informovaní,“ do­dal.

Podobne ako Žilina to majú aj iné samosprávy. Tatiana Tóthová z komunikačného oddelenia mestskej časti Bratislava-Ružinov uviedla, že u nich je poplatok za jasle 300 eur, ku ktorým sa ešte priráta suma za stravu. Za tú však, v prípade ochorenia či kvôli pandémii, rodičia neplatia. Inak však uhrádzajú plnú sumu.

„Samosprávy musia postupovať v zmysle usmernenia rezortu práce, ktoré jasne hovorí o tom, že aj v takejto situácii treba poplatok hradiť,“ zdôvodnila. Zároveň objasnila, že jasle sú vlastne sociálnou službou, na ktorú sú spomínané peniaze priamo viazané. „Rodič podpíše zmluvu so zariadením, príde s ňou na úrad práce a až na základe tejto zmluvy mu je vyplácaný príspevok,“ vysvetlila.

Obmedzenia jasle nezatvorili

V konečnom dôsledku však zrejme zohráva dôležitú úlohu sociálne cítenie samospráv. Banská Bystrica si napríklad v takomto prípade účtuje za jasle len alikvotnú časť. Potvrdila to hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková s tým, že to majú schválené v rámci VZN mesta.

Platí teda, že ak nie je poskytnutá sociálna služba z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti vrátane ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, vyhláseného núdzového stavu či v prípade odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti, prijímateľ platí v danom kalendárnom mesiaci len za vecné plnenie spojené s upratovaním, praním, žehlením či údržbu bielizne a šatstva. Mesačne je to 94 eur. „Inak je denná úhrada 15,50 na deň, čo je zhruba 310 eur mesačne,“ vysvetlila Marhefková.

Hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Michaela Slivková Kirňaková pripomenula, že v súlade s aktuálne platnými pandemickými opatreniami sa obmedzenie pohybu nevzťahuje na cestu dieťaťa do jaslí a z jaslí.

„To znamená, že sú prevádzkované v nezmenenom režime a ostávajú otvorené s dôrazom na dodržiavanie prísnych epidemiologických opatrení. Hlavný hygienik neodporučil obmedziť prevádzku týchto zariadení,“ objasnila hovorkyňa. Štatutár podľa nej môže zmeniť výšku úhrady v súvislosti so vzniknutou situáciou. „Rodičia však aj naďalej platia pomernú časť úhrady za sociálnu službu,“ poznamenala hovorkyňa.