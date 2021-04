Vystúpi Heger z tieňa Matoviča? Prvýkrát sa v OĽaNO môže začať mocenský boj

Slovenskú vládu od 1. apríla vedie Eduard Heger. Je to nová vláda alebo rekonštruovaná?

Ťažká otázka, ale skôr sa prikláňam k téze, že je to nová vláda. Vedie ju nový premiér, ktorý je zatiaľ v niečom veľkou neznámou, ale určite prinesie úplne nové momenty. V našej tradícii je to vláda Eduarda Hegera. Ide o novú vládu a čo tam bude z toho starého, to sa dozvieme veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých týždňov.

Bude Heger autonómnym lídrom?

V niečom určite áno. V tichosti sa tak trochu na tento post pripravoval. Má okolo seba ľudí, ktorých počúva a ktorí mu radia dobre. Nielenže je konsenzuálny, ale dá si aj poradiť. Kým Matovič sa s ľuďmi háda a má pocit, že všetko vie a všade bol. Nepochybne budeme svedkami veľmi iného typu vládnutia. Druhá vec je, čo s tým urobí vzťah Eduard Heger – Igor Matovič. Ten bude silný, veď Heger nespochybnil Matoviča. Bojím sa, že sa bude prejavovať tá istá submisívnosť, ktorú ukázal doteraz. Treba si však pripomenúť, že tri roky dozadu sme riešili to isté na tému Robert Fico – Peter Pellegrini a vidíte, čo sa stalo. Nebol by som teda presvedčený, že sa Hegerova submisívnosť nebude upravovať. Dostal výnimočnú pozíciu a som presvedčený, že v priebehu niekoľkých týždňov sa dostane ďaleko pred Igora Matoviča.

Čo to urobí s Matovičom?

To je otázka. On veľmi nepopulárny a človek, ktorému dal priestor v roku 2016, ho v popularite určite preskočí a bude určovať nové pravidlá hry.

Vo vláde však zostali nositelia zásadného konfliktu bývalej vlády – Igor Matovič a Richard Sulík.

Krajina je po bitke a Eduard Heger komunikuje výrazne ináč ako Igor Matovič. Teraz treba pracovať, netraumatizovať populáciu. Heger dostal šancu, ktorú môže využiť. K zrážke medzi ministrami hospodárstva a financií môže prísť veľmi rýchlo. Navyše minister financií v priebehu týždňov a mesiacov môže vidieť, že vláda môže byť populárnejšia, že Heger môže byť populárnejší ako on. To všetko zrazu bude z pohľadu Igora Matoviča problematické. Môže chcieť svojím spôsobom ukázať, že bez neho to nejde. Takže v tomto zmysle to môže byť práve Igor Matovič, ktorý vládu začne podkopávať. Ale beriem to športovo, lebo prvýkrát sa vnútri OĽaNO môže začať mocenský boj. Niečo, na čo oni neboli vôbec zvyknutí.

Kedy to príde, čo bude tým zlomovým bodom?

Keď Igor Matovič potenciálne začne ohrozovať stabilitu tejto koalície. V tom momente nejaký počet ľudí v OĽaNO má šancu pochopiť, že sa treba prikloniť k Eduardovi Hegerovi, pretože tam je teraz moc a tam je ich budúcnosť. Ak by padli v tejto chvíli, prichádzajú o svoje pozície. Čiže prvýkrát, pretože to nikdy v OĽaNO nebolo, budú súťažiť o moc.

Môže byť v hnutí aj problém s Kresťanskou úniou?

<An> Kresťanská únia má najväčší záujem na tom, aby vláda vydržala čo najdlhšie. Jej predstavitelia veria, že kým táto vláda bude, podarí sa im presadiť niečo zo svojich vízií. Obávajú sa akejkoľvek relatívne sekulárnej vlády, kde so svojimi víziami narazia.

Preto podporili napríklad návrh na bohoslužby na voľných priestranstvách, ktorý podal poslanec Tomáš Taraba, a išli proti koalícii? Taraba sa do Národnej rady dostal na kandidátke ĽS NS.

To im neprekáža. Majú víziu prenikania kresťanských ideálov do politiky a posilnenie úlohy katolíckeho kléru. Vedia, že z hľadiska spoločenskej nálady ťahajú za kratší koniec. Situácia, ktorá je teraz, sa už nemusí opakovať. Spoločnosť sa sekularizuje, modernizuje. Teraz by sme tri zo štyroch koaličných strán mohli označiť za kresťansky orientované. Majú veľmi silné konzervatívne krídla, ktoré nie sú bezvýznamné, ba dokonca sú v rámci strán najviditeľnejšie. A to je niečo, čo sa už v tejto podobe nebude opakovať.

Koaliční lídri hovoria, že Matovič urobil štátnické gesto, keď odstúpil z postu premiéra. Ale na druhej strane lídri konfliktu zostali vo vláde. Toto nezvyknú robiť štátnici…

Je neštandardné, že Matovič zostal vo vláde. Zostal, aby mal kontrolu nad situáciou, a preto by som nehovoril, že to bolo štátnické gesto. Už nemal kam uhnúť, bol pritlačený k stene. Urobil to, čo musel urobiť, a napriek tomu si podržal veľmi významnú stoličku v budúcej vláde. Minister financií je pravá ruka premiéra.

Bude tento tandem fungovať?

Neviem to odhadnúť, lebo ak by obaja postupovali racionálne, tak poviem, že vláda môže vydržať dlho. Ale Igor Matovič môže chcieť v jednej chvíli dokázať, že bez neho to vlastne nejde a jednoducho sa pomstiť za to, čo mu bolo urobené. On sa cíti veľmi dotknutý a nevedno prečo.

Nemyslíte si, že keď sa vláda dostala do tohto bodu, nemala sa viac rekonštruovať? Nie všetci skutočne sedia na tej správnej stoličke…

Situácia bola už natoľko rozhasená a vzťahy natoľko pokazené, že jednoducho už nikto nechcel nič babrať, hoci viacerí ministri ukázali, že na to nemajú. Ale je tu aj protiargument – za ten rok sa aspoň trošku niečo naučili. Aj preto má Heger lepšiu pozíciu ako Matovič.

VIDEO: Sociológ Vašečka v Ide o pravdu: Krajina je po bitke. Heger by mal využiť šancu, ktorú dostal.

Hnutie Sme rodina uvažuje, že by sa vzdalo postu ministra práce. Bývalý šéf tohto rezortu Milan Krajniak zostal v parlamente. Prezidentka Zuzana Čaputová odmietla kandidáta hnutia vymenovať, teraz má Andrej Doležal na pleciach dva rezorty.

To, že Milan Krajniak je v parlamente, čítam tak, že v Národnej rade bude mať v najbližších mesiacoch oveľa väčší priestor na robenie takej politiky, ktorá zabezpečí, aby Sme rodina prešla v najbližších voľbách vôbec do parlamentu. Nezabúdajme, že hnutie balansuje teraz na hranici zvolenia. Krajniak je známy tým, že to on tú stranu vyrobil, on je jej mozgom, z parlamentu sa mu otvára oveľa väčší priestor na to, aby vyjednával nové spojenectvá, hľadal nových ľudí.

Tomuto hnutiu patrí aj post šéfa SIS. No ten ostatný je vo väzbe. Mal by nový premiér povedať, že pozíciu riaditeľa SIS obsadí on?

Býva to tak tradične a je to pochopiteľné. Premiér musí mať dôveru k svojmu človeku v SIS. Osobne by som očakával, že Heger bude schopný dupnúť si a vypýtať si túto pozíciu. Ak nie, môže to byť jeden z lakmusových papierikov, či je to silný premiér, s ktorým môže Slovensko počítať dlhodobo.

Má vláda šancu vydržať do termínu riadnych volieb – teda ešte tri roky?

Takmer určite nie. Je tam príliš veľa nášľapných mín a to, že sa teraz dali dokopy, im dalo šancu vydržať rok, možno rok a pol. Keby teraz padla vláda, viaceré z tých strán sa nedostanú do parlamentu, o rok, rok a pol o tom môžu reálne uvažovať. Rozpočet po pandémii bude v červených číslach, budú sa ho snažiť dostať do čiernych čísel, chytiť vietor budúcej konjunktúry, veď NBS projektuje, že rast v roku 2022 bude veľmi slušný. Tá vláda sa bude snažiť rôznymi opatreniami zlepšiť svoj nepriaznivý obraz, čísla o nepopularite dostať do aspoň trošku znesiteľných čísel. Bude tam veľa problémov, ale ja si stále myslím, že ten, kto pochová koalíciu, bude Igor Matovič.

Dokáže Heger potiahnuť dopredu aj Matoviča?

Úprimne povedané, skôr nie. Zatiaľ sú karty rozdané tak, že čakáme, nakoľko bude Heger ochotný vystúpiť z tieňa Igora Matoviča.