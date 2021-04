Rezervačný systém na očkovanie by mali mať v rukách župy, tvrdí BSK

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) navrhuje, aby správu rezervačného systému na očkovanie dostali do rúk župy. Zdôvodňuje to tým, že tzv. Čakáreň síce predstavuje pre očkovaných významné zlepšenie, no problémy na strane očkovacích centier pretrvávajú. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.