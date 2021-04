Dá generál zdravotníctvo do laty? Čo mu radia zdravotníci

Anketa: Na čo by sa mal ako minister zamerať? Je výber vojaka na vedenie rezortu zdravotníctva správny?

Martin Smatana, zdravotnícky analytik: Minister má výhodu, že sa začínajú sviatky a semafor opatrení funguje, čiže nič extra nehorí. Prioritná téma je stav dodávok vakcín, aby sme sa vyhli scenáru, že budeme do júna medzi najmenej preočkovanými krajinami. Takisto by som odporúčal urgentne sa zoznámiť s kľúčovými hráčmi v sektore: komory, odbory, asociácie a pacienti, a to bez rozdielu, či ide o súkromné, či o verejné organizácie.

Peter Visolajský, prezident Lekárskeho odborového združenia: Ako prvé musí prehodnotiť postoj rezortu k slovenským zdravotníkom. Každý minister zdravotníctva, ktorý nastúpi, si musí uvedomiť, že jeho rezort stojí na zdravotníkoch. Zdravotníctvo je pre pacientov a pacient je spokojný, ak sú spokojní aj zdravotníci. Treba počkať na konkrétne kroky nového ministra. Každý môže pozitívne prekvapiť a my si to veľmi želáme.

Marián Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory: V prvom rade sa bude musieť riadne zhlboka nadýchnuť a pustiť sa do práce, trochu inej, na akú bol zvyknutý. Myslíme si, že výber Vladimíra Lengvarského na post ministra zdravotníctva je dobrou voľbou. Vnímame to pozitívne najmä z toho pohľadu, že súčasná situácia si vyžaduje nielen disciplínu, ale aj kontrolu. Rovnako dôležité sú aj jasné, odborné, včasné, zrozumiteľné a predovšetkým dobre odkomunikované rozhodnutia. Sme pripravení podať novému ministrovi pomocnú ruku.

