Covid automat má už len 10 čiernych okresov. Čo spraviť, aby to tak zostalo?

Ak situácia bude priaznivá, vláda aj odborníci naznačili, že by sa mohla začať ekonomika viac otvárať – ako prvé môžu byť na rade niektoré prevádzky, napríklad kaderníctva. Aj keď čísla v ostatných dňoch boli pozitívne, ľudia z iniciatívy Veda pomáha nabádajú na opatrnosť (súhrn praktických informácií, ktoré poradia, ako by sa mali občania v čase pandémie správať, nájdete nižšie v článku).

Od 5. apríla je v Covid automate len 10 okresov v čiernej farbe, kde sú zavedené najprísnejšie obmedzenia.

Čiernu farbu, čiže IV. stupeň varovania, má 10 okresov: Čadca, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Trenčín.

Bordovú farbu, čiže III. stupeň varovania, má 52 okresov: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I-V, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen.

Červenú farbu, čiže II. stupeň varovania, má 17 okresov: Kežmarok, Komárno, Košice, I-IV, Košice –okolie, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce.

Pravidlá pre čierny okres:

zatvorené materské, základne, aj stredné školy – samospráva ich môže otvoriť po odporúčaní regionálneho hygienika

na cestu do práce je potrebný negatívny test nie starší ako sedem dní

je zakázaný vstup aj výstup z okresu

Pravidlá pre bordový okres:

materské, základné aj stredné školy sa otvárajú na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva

na cestu do práce je potrebný negatívny test nie starší ako sedem dní

cestovanie medzi okresmi je možné len s maximálne sedemdňovým testom (pre Bratislavčanov sa za okres považuje celý Bratislavský kraj, pre Košičanov sa pridáva okres Košice okolie).

Pravidlá pre červený okres:

materské školy, prvý stupeň na základných školách a končiace ročníky stredných škôl môžu byť otvorené – podmienkou je negatívny test jedného z rodičov, pri najstarších študentoch a žiakov absolvovanie testu

na cestu do práce je potrebný negatívny test nie starší ako štrnásť dní

pohyb medzi okresmi je povolený s testom nie starším ako sedem dní

Regionálne opatrenia platné od 05.04.2021 Zoznam okresov × Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy Bez obmedzení Podujatia Hromadné podujatia Povolené aj státie na 50% kapacity, max 1000 exteriér, max 500 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 50 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Hygienické opatrenia Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hygienické opatrenia Knižnice Bez obmedzenia Firmy/ podniky a organizácie Hygienické odporúčania Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia Fitnes Max. 50 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Bez obmedzenia Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciac h a v ZSS Bez obmedzenia Väznice Bez obmedzenia Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení Vysoké školy prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Podujatia Hromadné podujatia Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 30 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Hygienické opatrenia Reštaurácie 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hromadné prehliadky do 30 osôb Knižnice Bez obmedzenia Firmy/ podniky a organizácie Sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home-office, resp. kohortovanie (kohortovanie pracovníkov na pracovisku) Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia Fitnes Max. 30 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 50% kapacity Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Bez obmedzenia Väznice Bez obmedzenia Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení Vysoké školy prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Podujatia Hromadné podujatia Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 6 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 10m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté Reštaurácie 2 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hromadné prehliadky do 6 osôb Knižnice Spoločné čítanie z kníh iba na sedenie max do 50% kapacity Firmy/ podniky a organizácie Sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home-office resp. kohortovanie (kohortovanie pracovníkov na pracovisku) Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín Fitnes Max. 6 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 25m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 30% kapacity Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Návštevy s 24 hod negat. testom Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 21 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení(prezenčne). Prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Obmedzená účasť Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov v sektore služieb. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Vstup s testom Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín Fitnes Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 14 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU prezenčne. (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) len koncové ročníky SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby s testom podľa platnosti (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov v sektore služieb. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín Kabínky po jednom, alebo spoločná domácnosť. Fitnes Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 7 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Od 15. marca je povinnosť nosiť respirátor FFP 2 v priestoroch všetkých interiérov vrátane verejnej dopravy.

Rúško povinné v exteriéri aj v extraviláne s výnimkami. viac v článku Obmedzenie pohybu Pohyb v prírode s negat. testom podľa platnosti testu aj mimo okresu (mimo čiernych okresov), okrem výnimiek z testovania, základné potreby iba v rámci okresu (pohyb iba na základné potreby a do prírody. Výnimka s neg. testom resp. prekonaným ochorením v ostatných 90 dňoch, očkovanie) Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) špeciálne školy a deti, kt.sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom podľa platnosti testu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes Zakázané Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 7 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Od 15. marca je povinnosť nosiť respirátor FFP 2 v priestoroch všetkých interiérov vrátane verejnej dopravy.

Rúško povinné v exteriéri aj v extraviláne s výnimkami. viac v článku Obmedzenie pohybu Zákaz vychádzania s výnimkami podľa špeciálnych usmernení Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) špeciálne školy a deti, kt.sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom podľa platnosti testu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Iba esenciálne obchody a služby („esenciálne obchody“ definované v Opatrení ÚVZ SR zo dňa 29.3.2020, bod A, body 1–19; pre obchodné centrá bod A, body 1– 10) , Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Reštaurácie Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) Múzeá, galérie a výstavné siene Zatvorené Knižnice Zatvorené Firmy/ podniky a organizácie Nariadený home-office, všade kde to je možné. Kontrola testov. Ubytovacie zariadenia Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie pre potreby kritickej infraštruktúry, ubytovanie dlhodobého charakteru. Taxi Max 2 klienti, sedenie na zadných sedadlách, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Zakázané Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Zakázané Fitnes Zakázané Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Zakázané Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom

Veda pomáha… a vysvetľuje

Jana Lindbloom zo Sociologického ústavu SAV, členka iniciatívy Veda pomáha, pripravila v spolupráci s iniciatívou súhrn praktických informácií o pandémii. Ak budú ľudia opatrní, prispejú k zlepšeniu epidemickej situácie.

Vysoké počty hospitalizovaných a úmrtí sú pravdivé. Verme lekárom, ktorí opisujú vážnu situáciu v nemocniciach.

Nikto nemá záujem na tom, aby boli uvádzané údaje horšie, než v skutočnosti sú. Ani politici, ani lekári, ani farmaceutické firmy. Ochorenie Covid-19 je zradné v tom, že u jednotlivých ľudí môže prebiehať úplne rozdielne. Niektorí ľudia nemajú žiadne príznaky, iní len mierne a ďalší skončia v nemocnici. To, že sme my alebo naši známi zvládli covid len s ľahkým priebehom ešte neznamená, že vážnosť pandémie a ochorenia je nafúknutá alebo vymyslená. Osobná skúsenosť je, pochopiteľne, pre každého najpresvedčivejšia, no pre vyvodzovanie zovšeobecňujúcich záverov nestačí.

***

Účinný liek na Covid-19 zatiaľ nemáme.

Každý človek a najmä každý lekár si želá, aby sme mali liek, ktorý účinne a len s minimálnymi nežiaducimi účinkami vylieči každého chorého pacienta s Covidom. Žiaľ, ako-tak účinných liečiv máme zatiaľ len zopár. V nemocniciach je pacientom poskytnutá všetka starostlivosť a liečba, aká je momentálne dostupná a schválená ako bezpečná. Vyjadrenia, že pacientov je možné poľahky vyliečiť a iba lekári sa o to nesnažia, sú nepravdivé tvrdenia, ktoré bolestivo zasahujú všetkých zdravotníkov, ktorí od snahy a vyčerpania ledva stoja na nohách.

***

Šírenie vírusu sa dá výrazne znížiť a keby sme sa úplne všetci ozaj snažili, tak by sme dokázali šírenie vírusu aj zastaviť.

Ak by sme sa nestretávali, vírus by sa nešíril. Šírenie vírusu závisí len od našich stretnutí. Neprepadajme preto fatalistickým postojom, že vývoj epidémie sa nedá zvrátiť, že je to už všetko jedno. Každé stretnutie, ktoré prebehne v rúškach, vonku a so vzájomným odstupom a najmä každé stretnutie, ktoré si odoprieme, radikálne znižuje šancu, aby sa vírus mohol šíriť ďalej.

***

Ľudia sa v drvivej väčšine prípadov nakazia od tých, ktorých poznajú (rodina, kamaráti, kolegovia) a nie od cudzích niekde vonku.

Pri stretnutiach s ľuďmi, ktorých nepoznáme, správne uvažujeme, že môžu byť nakazení. Pri nákupe v obchode alebo pri testovaní bývame ostražitejší a chránime sa rúškom, respirátorom alebo aj odstupom. Ak sme však s ľuďmi, ktorých poznáme, s ľuďmi, s ktorými sa stretávame častejšie alebo ku ktorým máme vzťah, tak pocit ostražitosti vystrieda dôvera alebo domnienka, že hádam sme zdraví. Rúško buď nemáme vôbec alebo len tak trochu, aby sa nepovedalo. Chránime sa pred cudzími, no nechránime sa pred našimi známymi, hoci práve pri komunikácii s blízkymi ľuďmi, či už v rámci širšej rodiny, pri stretnutiach s kamarátmi alebo v práci, čelíme neporovnateľne vyššiemu riziku možnosti nákazy.

***

Vyhýbajme sa tomu, aby sme sa stretli s druhými ľuďmi vo vnútri.

V čase nepriaznivej epidemickej situácie je najvhodnejšie a najprospešnejšie, ak osobné stretnutia čo najviac obmedzíme. Ak je však niekto v situácii, že sa potrebuje s niekým stretnúť, tak nech sa radšej stretnú vonku než vo vnútri. Aj ulica predstavuje oveľa vetranejší a tým bezpečnejší priestor než hociktorá miestnosť v interiéri. Ak sme vonku a ak máme pri komunikácii s druhými aj nasadené rúška, tak je veľmi nepravdepodobné, aby sme sa nakazili.

***

Vírus sa šíri pri rozprávaní a spievaní.

Mnohí ľudia majú na stretnutiach alebo v práci prekrytú tvár rúškom vtedy, keď nekomunikujú. V momentoch, keď potrebujú druhým niečo povedať a najmä, ak sú v hlučnejšom prostredí, tak podídu bližšie a aby sa im ľahšie rozprávalo a aby im bolo lepšie rozumieť, tak si rúško z tváre odkryjú. Nasadia si ho naspäť až potom, keď dohovoria. Mali by sme to robiť presne opačne. Rúško by sme si mali nasadiť práve vtedy, keď ideme druhému človeku niečo povedať. Čím hlasnejšie hovoríme či spievame, tým väčšia je šanca na prenos infekcie.

***

Nejde len o to, či sa nakazíte, ale aj to, aké veľké množstvo vírusu na vás infikovaný človek prenesie.

Čím väčšiu dávku vírusu na vás nakazený človek prenesie, tým je vyššia pravdepodobnosť, že budete mať ťažší priebeh ochorenia. Niektorí ľudia vám môžu vravieť, že nemá zmysel nosiť rúško, pretože aj tak vás nemusí ochrániť a môžete sa nakaziť. Áno, rúško nedokáže úplne zabrániť riziku infekcie, no výrazne znižuje pravdepodobnosť, že sa nakazíte. Rúško tiež pomáha v tom, že hoci by ste sa aj nakazili, tak množstvo vírusu, ktoré sa dostane do vašich dýchacích ciest, bude menšie, než keby ste rúško vôbec nemali. Menšie množstvo vírusu je jedným z faktorov, ktoré zvyšujú šancu, že priebeh vášho ochorenia bude o niečo ľahší.

***

Nákazlivý nie je iba ten, kto kašle.

Aj ten človek s ochorením Covid-19, ktorý nekašle a ktorý nemá príznaky, môže nakaziť druhých. Ľudia, ktorí sú infikovaní koronavírusom, bývajú nákazliví približne od tretieho po dvanásty deň odvtedy, čo sa sami nakazili. Môže to však byť aj skôr alebo dlhšie. To, že nemáte príznaky a cítite sa dobre, neznamená, že sa môžete stretnúť s druhými ľuďmi. Môžete byť infekční a nakaziť ďalších.

***

Ak žijete v „čiernom regióne“ alebo v okrese so stúpajúcim počtom pozitívnych prípadov a máte symptómy ochorenia, potom je pravdepodobné, že máte Covid.

Keď ľudia pocítia, že sa necítia dobre (cítia sa slabí, majú bolesť hlavy, triašku alebo ich škriabe v krku), mnohým napadne, že „to nemusí byť hneď covid“, že „to môže byť hocičo, veď iné choroby predsa nezmizli“. Usúdia, že aj napriek tomu, že sa necítia dobre, tak zvládnu ísť ešte do práce alebo vybaviť, čo treba. Ak je však počet prípadov vo vašom okrese vysoký alebo stúpajúci, ak ste boli v kontakte s druhými ľuďmi a máte príznaky, tak je pravdepodobné, že máte covid. A to dokonca aj vtedy, ak máte negatívny antigénový test. Ak sa necítite dobre, nespoliehajte sa na negatívny výsledok antigénového testu a s druhými ľuďmi sa nestretávajte.

***

Očkovanie je najistejšou stratégiou, aby ste s ochorením covid neskončili v nemocnici.

Áno, je možné, že aj napriek zaočkovaniu vakcínou proti Covid-19 sa nakoniec týmto vírusom nakazíte. Klinické štúdie však ukazujú, že aj keby ste sa nakazili, tak ochorenie bude mať ľahší priebeh. U väčšiny ľudí však vakcína vytvorí dostatočné množstvo protilátok a tak budú voči ochoreniu Covid-19 aspoň na nejaké obdobie imúnni – ani neochorejú a ani nebudú infekciu šíriť.